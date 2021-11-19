Жители Сибири увидят самое продолжительное за 500 лет лунное затмение

В России произойдет самое длительное лунное затмение за 500 лет. Об этом рассказал "Роскосмос". Сообщается, что частное теневое затмение луны произойдет 19 ноября 2021 года с 9:03 по 15:04 по Московскому времени. Видимость такого явления будет недоступна для жителей столицы. Событие станет самым продолжительным частным затмением луны с XV века.
– Это затмение можно назвать даже полным, потому что в тени Земли окажется почти вся луна (0,97). Также лунный диск будет виднеться с оттенками красноватого цвета, – сообщили в ведомстве.
Явление продлится более трех часов, а максимальная фаза произойдет в 12:04. Именно в эту минуту естественный спутник планеты расположится в западной части созвездия Телец неподалеку от звездного скопления Плеяды. В Москве этого увидеть невозможно, потому что небесное тело будет под горизонтом. Затмение будет видено только жителей Дальнего Востока. Максимальное затмение будет видно обитателям забайкальских регионов, а окончание затмения — в Центральной, Восточной и Северной Сибири..