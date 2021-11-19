Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
19.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Еженедельное чтение одной карты Таро с 22 по 28 ноября 2021 года для каждого знака зодиака

2:45:4111/19/2021,Руби Миранда
0

Эта неделя раскроет скромную сторону вашей натуры. Вам повезло в работе и в любви.

У некоторых знаков зодиака будет полный разрыв общения, в то время как у других они увидят способ сформировать новые связи. Фото: Pixabay

Здесь вы найдете одно карточное чтение Таро на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года с предсказаниями для всех знаков зодиака в астрологии.

На этой неделе мы рассмотрим аффекты эгоизма и жадности и то, как они влияют на нас и окружающих.

Мы также внимательно изучаем взаимоотношения внутри офиса и уровень концентрации, на котором мы работаем.

На этой неделе будет принято несколько жестких решений, а также несколько моментов неконтролируемой грубости.

У некоторых знаков зодиака будет полный разрыв общения, в то время как у других они увидят способ сформировать новые связи, пишет Your Tango.

Признательность и смирение занимают первое место в списке, а также уроки, которые проливают свет на эти эмоции.

В общем, чтение на этой неделе содержит много деталей, и мы должны быть открыты для уроков, которые преподают карты. Эта форма гадания - подарок; мы должны интерпретировать его мудрость.

Одно чтение карт Таро на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года:

Овен

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутая

Эта неделя должна быть для вас трудной, поскольку вы увидите, как на ваших глазах происходят настоящие обманчивые ходы.

Здесь есть кто-то, и, возможно, это вы, Овен, обманываете окружающих.

Они жадны и эгоистичны, и именно на этой неделе этот человек изо всех сил постарается показать эту отвратительную сторону своей истинной природы. Их жадность будет ошеломляющей.

Телец

Карта Таро: Колесница, перевернутая

На этой неделе вы можете ожидать разговора с разведданными, хотя тема разговора будет грубой, и будут споры.

Это неделя, когда вы и кто-то еще решаете вопросы. Это может быть бизнес или романтика, но в любом случае это не может продолжаться, пока вы все не придете к соглашению о том, что лучше всего для продолжения.

Близнецы

Карта Таро: Башня

Это никому не любимая карта, поскольку она всегда приносит с собой несчастья и обман. На этой неделе вы будете иметь дело с чем-то тяжелым, Близнецы, и вам придется вырваться из трясины, в которой вы оказались.

Здесь есть что терять, и вы будете чувствовать себя противоречивым и униженным из-за решения, которое вам нужно принять. Вы входите в фазу полного краха - берегите себя.

Рак

Карта Таро: Семерка Жезлов, перевернутая

Это хорошее время, чтобы убедиться, что вы исправляете свои ошибки на работе, потому что эта карточка подразумевает неловкую ситуацию, которая будет вызвана чем-то, что вы сделали неправильно на работе.

Вы должны знать лучше, и вы знаете, но все делают ошибки. На этой неделе настала ваша очередь. Постарайтесь избежать этого унижения, уделяя пристальное внимание деталям.

Лев

Карта Таро: Пятерка пентаклей

К сожалению, Лео, это будет тяжелая неделя с точки зрения финансов и финансового стресса. Возможно, вы слишком много тратили, или вы переборщили с легкомыслием, и теперь вы в яме.

Это не постоянное состояние, и его можно исправить. Это хорошее предупреждение для вас, чтобы вы не теряли темп, когда дело доходит до растраты всех ваших с трудом заработанных денег.

Дева

Карта Таро: Королева Мечей

Это довольно суровая карта, символизирующая резкое поведение и холодные решения.

Вы более чем похожи на человека, изображенного на этой карте, а это значит, что в течение этой недели вы будете рассказывать кому-то то, что они не хотят слышать.

Вы также можете переступить черту, что может вызвать у вас горе и смущение. Делайте то, что должны, но по возможности старайтесь проявлять осмотрительность и доброту.

Весы

Карта Таро: Король Мечей, перевернутая

Эта неделя точно не покажет вам ваших лучших сторон, Весы. Если есть время для любви, значит, есть время для ненависти, и ненависть будет поглощать вас на этой неделе.

У вас нет никакой заботы о человеке или людях, которым вы собираетесь причинить боль, и разрушить чью-то жизнь - это то, что вы намеревались сделать.

Это не отразится на вас благосклонно, однако это тоже не ваша забота. На этой неделе вы собираетесь установить закон - по-своему. Больше никто не говорит.

Скорпион

Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернутая

Название игры на этой неделе - подожди, подожди, подожди. Ожидание убьет вас, и это вызовет у вас страх и паранойю.

Это может быть что угодно: от результатов диагностики до ожидания доставки посылки. Когда вы не знаете, что происходит, ваш разум тратит время на сверхурочную работу, и вы начинаете воображать отрицательные результаты.

Старайтесь не прогнозировать плохой исход. Здесь нет ничего, что могло бы предположить, что такое вот-вот произойдет.


Стрелец

Карта Таро: Туз Пентаклей, перевернутый

Это действительно странная карта, так как в перевернутом виде она символизирует большое богатство и обратную сторону - слишком много денег.

С одной стороны, это хорошая неделя для вас с финансовой точки зрения, а с другой стороны, она сопровождается предупреждением: не позволяйте этой финансовой силе ударить вам в голову. Вы можете стать богатым. Не спешите автоматически тратить деньги, не обдумав их заранее.

Козерог

Карта Таро: восьмерка кубков

Эта неделя раскроет скромную сторону вашей натуры. Вам повезло в работе и в любви. Благодарность дает вам основу, поскольку вы не из тех, кто выставляет напоказ свое богатство.

Если на этой неделе вы чувствуете себя подавленным, вы скоро это пройдете. Вы находитесь в контакте с источником света и духа внутри, и на данный момент это то, что помогает вам в течение дня. В твоем скромном мире все хорошо, Козерог.

Водолей

Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая

Эта карта утверждает очевидное и кажется очень подходящей для времени года. Здесь происходит то, что тебе становится лень и скучно работать.

Да, вы можете любить свою работу, но сейчас конец года, и все сказывается. Вы жаждете отпуска, перерывов в работе, настоящих выходных ... и это начинает проявляться в вашей работе.

Вы не производите ничего нормального, и вы можете столкнуться с этим. Сосредоточьтесь, Водолей.

Рыбы

Карта Таро: Четверка Мечей

Это неделя, когда вы отступаете и находите время для себя - подумать, поразмыслить. Вы можете расслабиться, и вы воспользуетесь этим, потому что останетесь одни.

Никто не будет нарушать ваш покой, и вы почувствуете благодарность только за это время. Используйте это время, чтобы копнуть глубоко в своей душе, поскольку это время чистого потенциала и может повлиять на последующие недели.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
знаки зодиакакарты таро
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Удачи!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 19 ноября 2021 года
2:40:49 11/19/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 19 ноября 2021 года
Как отличить симптомы коронавируса, ОРВИ и гриппа: в чем схожесть и отличия
2:32:59 11/19/2021
Как отличить симптомы коронавируса, ОРВИ и гриппа: в чем схожесть и отличия
Церковный праздник сегодня: 20 ноября день памяти мученика Феодота корчемника. История жизни святого
2:30:38 11/19/2021
Церковный праздник сегодня: 20 ноября день памяти мученика Феодота корчемника. История жизни святого
Гам-Ковид-Вак – это «Спутник V»: все вакцины от коронавируса в России в четвертую волну ковида – особенности, побочные эффекты, показания по возрасту
2:29:09 11/19/2021
Гам-Ковид-Вак – это «Спутник V»: все вакцины от коронавируса в России в четвертую волну ковида – особенности, побочные эффекты, показания по возрасту
107-летняя пенсионерка назвала пиво секретом своего долголетия
2:24:50 11/19/2021
107-летняя пенсионерка назвала пиво секретом своего долголетия
Как получить сертификат о вакцинации против коронавируса: есть ли на нем QR-код?
2:24:16 11/19/2021
Как получить сертификат о вакцинации против коронавируса: есть ли на нем QR-код?
19 ноября - День женского предпринимательства: добрые и милые открытки и стихи для поздравления каждой причастной
2:15:49 11/19/2021
19 ноября - День женского предпринимательства: добрые и милые открытки и стихи для поздравления каждой причастной
Штраф 5 тысяч за застекленный балкон: новые налоги, штрафы и обязанности для владельцев квартир
2:09:25 11/19/2021
Штраф 5 тысяч за застекленный балкон: новые налоги, штрафы и обязанности для владельцев квартир
Строгие запреты на день памяти святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского. О чем сегодня, 19 ноября, нужно помолиться чудотворцу святому Павлу
2:00:43 11/19/2021
Строгие запреты на день памяти святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского. О чем сегодня, 19 ноября, нужно помолиться чудотворцу святому Павлу
Дивные открытки для представителей очень важной профессии в России – каждому сантехнику во Всемирный день сантехника 19 ноября
1:45:36 11/19/2021
Дивные открытки для представителей очень важной профессии в России – каждому сантехнику во Всемирный день сантехника 19 ноября