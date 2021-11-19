Еженедельное чтение одной карты Таро с 22 по 28 ноября 2021 года для каждого знака зодиака

Здесь вы найдете одно карточное чтение Таро на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года с предсказаниями для всех знаков зодиака в астрологии.
На этой неделе мы рассмотрим аффекты эгоизма и жадности и то, как они влияют на нас и окружающих.
Мы также внимательно изучаем взаимоотношения внутри офиса и уровень концентрации, на котором мы работаем.
На этой неделе будет принято несколько жестких решений, а также несколько моментов неконтролируемой грубости.
У некоторых знаков зодиака будет полный разрыв общения, в то время как у других они увидят способ сформировать новые связи, пишет Your Tango.
Признательность и смирение занимают первое место в списке, а также уроки, которые проливают свет на эти эмоции.
В общем, чтение на этой неделе содержит много деталей, и мы должны быть открыты для уроков, которые преподают карты. Эта форма гадания - подарок; мы должны интерпретировать его мудрость.
Одно чтение карт Таро на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года:
ОвенКарта Таро: Король Пентаклей, перевернутая
Эта неделя должна быть для вас трудной, поскольку вы увидите, как на ваших глазах происходят настоящие обманчивые ходы.
Здесь есть кто-то, и, возможно, это вы, Овен, обманываете окружающих.
Они жадны и эгоистичны, и именно на этой неделе этот человек изо всех сил постарается показать эту отвратительную сторону своей истинной природы. Их жадность будет ошеломляющей.
ТелецКарта Таро: Колесница, перевернутая
На этой неделе вы можете ожидать разговора с разведданными, хотя тема разговора будет грубой, и будут споры.
Это неделя, когда вы и кто-то еще решаете вопросы. Это может быть бизнес или романтика, но в любом случае это не может продолжаться, пока вы все не придете к соглашению о том, что лучше всего для продолжения.
БлизнецыКарта Таро: Башня
Это никому не любимая карта, поскольку она всегда приносит с собой несчастья и обман. На этой неделе вы будете иметь дело с чем-то тяжелым, Близнецы, и вам придется вырваться из трясины, в которой вы оказались.
Здесь есть что терять, и вы будете чувствовать себя противоречивым и униженным из-за решения, которое вам нужно принять. Вы входите в фазу полного краха - берегите себя.
РакКарта Таро: Семерка Жезлов, перевернутая
Это хорошее время, чтобы убедиться, что вы исправляете свои ошибки на работе, потому что эта карточка подразумевает неловкую ситуацию, которая будет вызвана чем-то, что вы сделали неправильно на работе.
Вы должны знать лучше, и вы знаете, но все делают ошибки. На этой неделе настала ваша очередь. Постарайтесь избежать этого унижения, уделяя пристальное внимание деталям.
ЛевКарта Таро: Пятерка пентаклей
К сожалению, Лео, это будет тяжелая неделя с точки зрения финансов и финансового стресса. Возможно, вы слишком много тратили, или вы переборщили с легкомыслием, и теперь вы в яме.
Это не постоянное состояние, и его можно исправить. Это хорошее предупреждение для вас, чтобы вы не теряли темп, когда дело доходит до растраты всех ваших с трудом заработанных денег.
ДеваКарта Таро: Королева Мечей
Это довольно суровая карта, символизирующая резкое поведение и холодные решения.
Вы более чем похожи на человека, изображенного на этой карте, а это значит, что в течение этой недели вы будете рассказывать кому-то то, что они не хотят слышать.
Вы также можете переступить черту, что может вызвать у вас горе и смущение. Делайте то, что должны, но по возможности старайтесь проявлять осмотрительность и доброту.
ВесыКарта Таро: Король Мечей, перевернутая
Эта неделя точно не покажет вам ваших лучших сторон, Весы. Если есть время для любви, значит, есть время для ненависти, и ненависть будет поглощать вас на этой неделе.
У вас нет никакой заботы о человеке или людях, которым вы собираетесь причинить боль, и разрушить чью-то жизнь - это то, что вы намеревались сделать.
Это не отразится на вас благосклонно, однако это тоже не ваша забота. На этой неделе вы собираетесь установить закон - по-своему. Больше никто не говорит.
СкорпионКарта Таро: Королева Пентаклей, перевернутая
Название игры на этой неделе - подожди, подожди, подожди. Ожидание убьет вас, и это вызовет у вас страх и паранойю.
Это может быть что угодно: от результатов диагностики до ожидания доставки посылки. Когда вы не знаете, что происходит, ваш разум тратит время на сверхурочную работу, и вы начинаете воображать отрицательные результаты.
Старайтесь не прогнозировать плохой исход. Здесь нет ничего, что могло бы предположить, что такое вот-вот произойдет.
СтрелецКарта Таро: Туз Пентаклей, перевернутый
Это действительно странная карта, так как в перевернутом виде она символизирует большое богатство и обратную сторону - слишком много денег.
С одной стороны, это хорошая неделя для вас с финансовой точки зрения, а с другой стороны, она сопровождается предупреждением: не позволяйте этой финансовой силе ударить вам в голову. Вы можете стать богатым. Не спешите автоматически тратить деньги, не обдумав их заранее.
КозерогКарта Таро: восьмерка кубков
Эта неделя раскроет скромную сторону вашей натуры. Вам повезло в работе и в любви. Благодарность дает вам основу, поскольку вы не из тех, кто выставляет напоказ свое богатство.
Если на этой неделе вы чувствуете себя подавленным, вы скоро это пройдете. Вы находитесь в контакте с источником света и духа внутри, и на данный момент это то, что помогает вам в течение дня. В твоем скромном мире все хорошо, Козерог.
ВодолейКарта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая
Эта карта утверждает очевидное и кажется очень подходящей для времени года. Здесь происходит то, что тебе становится лень и скучно работать.
Да, вы можете любить свою работу, но сейчас конец года, и все сказывается. Вы жаждете отпуска, перерывов в работе, настоящих выходных ... и это начинает проявляться в вашей работе.
Вы не производите ничего нормального, и вы можете столкнуться с этим. Сосредоточьтесь, Водолей.
РыбыКарта Таро: Четверка Мечей
Это неделя, когда вы отступаете и находите время для себя - подумать, поразмыслить. Вы можете расслабиться, и вы воспользуетесь этим, потому что останетесь одни.
Никто не будет нарушать ваш покой, и вы почувствуете благодарность только за это время. Используйте это время, чтобы копнуть глубоко в своей душе, поскольку это время чистого потенциала и может повлиять на последующие недели.