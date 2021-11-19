Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака на 19 ноября 2021 года

Ваше единственное чтение Таро для всех знаков зодиака здесь в пятницу, 19 ноября 2021 года, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.
В нашем мире происходит столько всего, что невозможно не иметь внутренней реакции.
Но что принесет пятничное чтение Таро вашему знаку зодиака? Читать дальше.
Узнайте, что готовит для вас ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака в пятницу, 19 ноября 2021 года.
Овен (21 марта - 19 апреля)Карта Таро: Двойка Мечей
Пора выбирать: логика или любовь? Вы должны знать, чего хочет ваше сердце, и для вас важно копаться, пока вы не найдете это место покоя при принятии такого решения.
Телец (20 апреля - 20 мая)Карта Таро: Двойка Жезлов
Имейте открытый ум и открытое сердце. Ваше понимание ситуации, с которой вы сталкиваетесь, находится в процессе. Вы только начинаете это путешествие, и вскоре вы обнаружите, что это время жизни было направлено на формирование характера.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Карта Таро: Справедливость
Отстранитесь от результата, Близнецы. Позвольте себе увидеть, что делает Вселенная без вашего участия. Пусть судьба доставит вам то, что вам нужно, без каких-либо условий.
Рак (21 июня - 22 июля)Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернутая
Сосредоточьтесь на идеалах любви, Рак. Когда вы встречаете кого-то, кто думает и любит, как вы, это волшебное приключение.
У вас есть способность поднять уровень любящей доброты до желаемых высот, потому что вы больше не мечтаете в одиночестве.
Лев (23 июля - 22 августа)Карта Таро: Король Мечей, перевернутая
Тебе не нужно сражаться в каждом бою, Лео. Вы привносите в свою жизнь то, о чем думаете каждый день. Итак, проявляйте высшие вещи, такие как любовь, верность и дружба.
Дева (23 августа - 22 сентября)Карта Таро: Иерофант
Старые обычаи не означают, что они лучшие, Дева. Живите настоящим моментом, даже если это означает, что вам нужно принять новый способ ведения дел. В настоящий момент многие изменения могут не иметь смысла, но в конечном итоге они появятся.
Весы (23 сентября - 22 октября)Карта Таро: Влюбленные
Решите, чего вы хотите в любви: нового или того, что вам уже предложили. Всегда соблазнительно думать, что тот, кого вы еще не поняли, может быть лучшим партнером.
Но есть еще кое-что, что нужно изучить в отношениях, в которых вы сейчас состоите, так почему бы не попытаться более глубоко погрузиться в то, чем вы уже были благословлены.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Карта Таро: шестерка кубков, перевернутая
Знай себе цену, Скорпион. Вам может казаться, что другие относятся к вам не так, как должны относиться к вам, и в это время так важно вести себя хорошо по отношению к себе.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Карта Таро: Дьявол, перевернутая карта
Вы можете проявить в своей жизни то, что хотите, сейчас, Стрелец. Думайте ясно и обдумывайте, что вам нужно в жизни, и призывайте это к себе тем, что вы говорите, делаете и принимаете меры.
Козерог (22 декабря - 19 января)Карта Таро: Туз Жезлов
Когда ты готов позволить вселенной взять верх, Козерог, к тебе приходит радость. Всегда хорошо, когда вы можете совершать небольшие акты доверия, которые строят свою жизнь так, как вы хотите.
Водолей (20 января - 18 февраля)Карта Таро: Император
Каждый ваш шаг продвигает вас на пути к надежде или от нее. Вам не нужно бороться за то, во что вы не верите. Сохраните свою энергию для тех случаев, когда вам кажется, что вы должны быть верны себе.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Карта Таро: Паж Мечей, перевернутая
К плохим и хорошим новостям сейчас можно относиться одинаково. Вы можете оценить истинность ситуации вместо того, чтобы судить о ее реальности. Лучше знать, где вы стоите.