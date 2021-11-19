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Прививка вместо стоматолога: в Бердске появится новый пункт вакцинации от коронавируса в ЦГБ с 19 ноября

3:30:4111/19/2021
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Поставить вакцину можно будет с 9:00 до 15:00 в порядке живой очереди.

В Бердске открывается новый пункт вакцинации. Фото: Pixabay.com

В Бердске открывается новый пункт вакцинации от коронавируса, такое действие связано с тем, что число желающих поставить прививку увеличивается. Новый пункт начинает свою с работу с 19 ноября, находится он в отделении БЦГБ по адресу Ленина, 43, в помещении, где ранее находилась стоматология. Каждый день в нем будет проводиться вакцинация граждан.

Поставить прививку можно будет, соблюдая живую очередь, ежедневно с 9:00 до 15:00. Привиться в новом пункте можно будет только первым компонентом вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V»). Также в Бердской ЦГБ появились такие вакцина, как «ЭпиВакКорона» в количестве 150 доз и «Спутник Лайт» в количестве 550 доз. Вакцинироваться ими можно только в пунктах поликлиник на Пушкина, 172 и на Островского, 53.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что в Хакасии 8-летняя пациентка скончалась от аппендицита прямо на руках у своей матери в медучреждении. Родственники погибшей не могли добиться медицинской помощи для девочки на протяжении нескольких часов. Сейчас прокуратура обвинила врачей в халатности, которая повлекла за собой сметь человека.

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коронавирус вакцинапункт вакцинации
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