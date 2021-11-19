В Иркутской области отец 9 лет насиловал свою малолетнюю дочь

В Иркутской области будут судить педофила, который насиловал свою дочь на протяжении 9-и лет. Такое сообщение поступило от Следственного комитета региона. Ведомство пишет, что завершило расследование в отношении 43-летнего мужчина из села Боханского района. Ему вменяются 39 эпизодов преступлений, связанных с насильственными действиями.
Сообщается, что с 2011 года злоумышленник совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери 2000 года рождения. Также мужчина угрожал девочке и применял физическую силу. Также мужчина угрожал убить младшую дочь и мать своей жертвы, если об этом кто-то узнает. О ситуации узнала мать пострадавшей и написала заявление в отделение полиции.
Обвинительное заключение уже утверждено, а уголовное дело было передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Молодому человеку может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 20-и лет.