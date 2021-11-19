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На польско-белорусской границе погиб годовалый ребенок сирийских беженцев

3:58:0611/19/2021
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Общее число погибших на границе во время миграционного кризиса теперь составляет 12 человек.

У родителей ребенка были рваные раны и ножевые ранения. Фото: Pixabay.com

У польско-белорусской границы в одном из местных лесов умер грудной ребенок. Об этом заявили представители пресс-службы Польского центра международной помощи. По данным ведомства, на пульт спасательной службы поступил сигнал о помощи около трех часов ночи. Когда сотрудники прибыли на место происшествия, они обнаружили сразу несколько человек, все они были обессилены и бродили по лесу. Годовалый ребенок погиб у одной из семейных пар, которой также понадобилась медицинская помощь.

– У мужчины была рваная рана руки, а женщину пырнули ножом в голень, – заявляют спасатели.

Также службой спасения был найден еще один беженец из Сирии, мужчина был обезвожен и жаловался на боли в животе. Также недавно глава правления мусульманской религиозной общины Бохоники Мацей Щеснович заявлял, что при миграционном кризисе на границе скончалось 11 человек. Теперь это число выросло до 12-и.

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