На польско-белорусской границе погиб годовалый ребенок сирийских беженцев

У польско-белорусской границы в одном из местных лесов умер грудной ребенок. Об этом заявили представители пресс-службы Польского центра международной помощи. По данным ведомства, на пульт спасательной службы поступил сигнал о помощи около трех часов ночи. Когда сотрудники прибыли на место происшествия, они обнаружили сразу несколько человек, все они были обессилены и бродили по лесу. Годовалый ребенок погиб у одной из семейных пар, которой также понадобилась медицинская помощь.
– У мужчины была рваная рана руки, а женщину пырнули ножом в голень, – заявляют спасатели.
Также службой спасения был найден еще один беженец из Сирии, мужчина был обезвожен и жаловался на боли в животе. Также недавно глава правления мусульманской религиозной общины Бохоники Мацей Щеснович заявлял, что при миграционном кризисе на границе скончалось 11 человек. Теперь это число выросло до 12-и.