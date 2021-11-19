Красная луна-2021: Прямая трансляция частичного лунного затмения 19 ноября. Смотрите онлайн с 09.03 по Москве

Совсем скоро жители Земли могут наблюдать уникальное частичное лунное затмение. Оно состоится уже сегодня, 19 ноября. Ранее "Курьер.Среда" подробно рассказывал, в какое время жители Сибири и Дальнего Востока смогут наблюдать уникальное космическое явление.
В Европе это затмение начнётся утром и будет недостаточно заметно. А вот россияне увидят затмение на Дальнем Востоке, Чукотке и Камчатке.
После лунного затмения землян ждет и солнечное, которое мы сможем увидеть скоро - 4 декабря. Известно, что небесное явление будет длиться 1 минуту и 54 секунды. Время затмения по всемирному времени - 07:41, по Москве — 10:34 утра. Кстати, астроном Антон Никифоров напомнил, все, кто не сможет полюбоваться затмением, могут успокоиться, ведь затмения всегда можно предугадать и посмотреть в следующие разы.
Итак, затмение начнется с 09:03 до 15:04 по Москве. В эти минуты Луна пройдет через южную часть тени Земли по орбите. В тень Земли в 12:04 по московскому времени погрузится 0,97 лунного диска. Частное теневое затмение будет происходить 3 часа 28 минут или с 10:20 до 13:48 по Москве.
В 09:03 по Москве Луна дотронется земной полутени и с этого момента начнется полутеневое затмение. Его будет трудно разглядеть без специальных приборов, но к его концу оно станет более ярким. В 10:20 по Москве Луна полностью погрузится в земную полутень и коснется земной тени. Это и есть ознаменование старта частного затмения. Земляне смогут четко разглядеть потемнение западного лимба Луны, которая начнет погружаться в земную тень.
В 12:04 по Москве произойдет максимальная фаза частного затмения. В этот момент Луна на 0,97 своего диаметра, практически полностью, попадет в тень Земли. Именно в этот период человечество сможет лицезреть полное затемнение Луны. В 13:48 по Москве Луна полностью выйдет из тени Земли. В эти секунды начнется полутеневое затмение. В 15:04 по Москве Луна полностью выйдет из земной полутени и это станет завершением небесного явления.
Наибольшая фаза частного затмения составит 0,974 в 12:04 по Москве. При этом вся длительность небесного явления составит 6 часов 01 минута. Теневое затмение будет длиться 3 часа 28 минут.
Стоит отметить, что в Амурской области затмение продлится 4 часа 27 минут 18 секунд. На Дальнем востоке россияне смогут любоваться затмением с 15.03 минут по местному времени. В Новосибирской области - с 13.03.