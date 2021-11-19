Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
19.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Красная луна-2021: Прямая трансляция частичного лунного затмения 19 ноября. Смотрите онлайн с 09.03 по Москве

5:34:2511/19/2021
0

Наибольшая фаза частного затмения составит 0,974 в 12:04 по Москве. При этом вся длительность небесного явления составит 6 часов 01 минута. Теневое затмение будет длиться 3 часа 28 минут.

Уникальное явление начнется в 09.03 по Москве. Фото: Pixabay.com

Совсем скоро жители Земли могут наблюдать уникальное частичное лунное затмение. Оно состоится уже сегодня, 19 ноября. Ранее "Курьер.Среда" подробно рассказывал, в какое время жители Сибири и Дальнего Востока смогут наблюдать уникальное космическое явление.
В Европе это затмение начнётся утром и будет недостаточно заметно. А вот россияне увидят затмение на Дальнем Востоке, Чукотке и Камчатке.

После лунного затмения землян ждет и солнечное, которое мы сможем увидеть скоро - 4 декабря. Известно, что небесное явление будет длиться 1 минуту и 54 секунды. Время затмения по всемирному времени - 07:41, по Москве — 10:34 утра. Кстати, астроном Антон Никифоров напомнил, все, кто не сможет полюбоваться затмением, могут успокоиться, ведь затмения всегда можно предугадать и посмотреть в следующие разы.

Итак, затмение начнется с 09:03 до 15:04 по Москве. В эти минуты Луна пройдет через южную часть тени Земли по орбите. В тень Земли в 12:04 по московскому времени погрузится 0,97 лунного диска. Частное теневое затмение будет происходить 3 часа 28 минут или с 10:20 до 13:48 по Москве.

В 09:03 по Москве Луна дотронется земной полутени и с этого момента начнется полутеневое затмение. Его будет трудно разглядеть без специальных приборов, но к его концу оно станет более ярким. В 10:20 по Москве Луна полностью погрузится в земную полутень и коснется земной тени. Это и есть ознаменование старта частного затмения. Земляне смогут четко разглядеть потемнение западного лимба Луны, которая начнет погружаться в земную тень.

В 12:04 по Москве произойдет максимальная фаза частного затмения. В этот момент Луна на 0,97 своего диаметра, практически полностью, попадет в тень Земли. Именно в этот период человечество сможет лицезреть полное затемнение Луны. В 13:48 по Москве Луна полностью выйдет из тени Земли. В эти секунды начнется полутеневое затмение. В 15:04 по Москве Луна полностью выйдет из земной полутени и это станет завершением небесного явления.

Наибольшая фаза частного затмения составит 0,974 в 12:04 по Москве. При этом вся длительность небесного явления составит 6 часов 01 минута. Теневое затмение будет длиться 3 часа 28 минут.

Стоит отметить, что в Амурской области затмение продлится 4 часа 27 минут 18 секунд. На Дальнем востоке россияне смогут любоваться затмением с 15.03 минут по местному времени. В Новосибирской области - с 13.03.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
видеопрямая трансляциялунное затмениекрасная лунагде смотреть
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будете смотреть?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Частичное лунное затмение 19 ноября 2021 года: Точные сроки мощнейшего космического явления в мире и России раскрыла NASA
5:36:17 11/19/2021
Частичное лунное затмение 19 ноября 2021 года: Точные сроки мощнейшего космического явления в мире и России раскрыла NASA
БердскКрасная луна-2021: Прямая трансляция частичного лунного затмения 19 ноября. Смотрите онлайн с 09.03 по Москве
5:34:25 11/19/2021
Красная луна-2021: Прямая трансляция частичного лунного затмения 19 ноября. Смотрите онлайн с 09.03 по Москве
Джорж Клуни заступился за Алека Болдуина, застрелившего оператора на съемках фильма
5:30:26 11/19/2021
Джорж Клуни заступился за Алека Болдуина, застрелившего оператора на съемках фильма
В Новосибирске 6-летняя девочка сломала ногу на детской площадке из-за ямы
5:16:17 11/19/2021
В Новосибирске 6-летняя девочка сломала ногу на детской площадке из-за ямы
Стала известна причина смерти звезды «Танцев со звездами» Кристины Асмаловской. Все дело в злоупотреблении алкоголем
5:06:45 11/19/2021
Стала известна причина смерти звезды «Танцев со звездами» Кристины Асмаловской. Все дело в злоупотреблении алкоголем
БердскВ Бердске благотворители собирают деньги на сладкие подарки, канцтовары и памперсы маленьким пациентам к Новому году-2022 в санатории Новосибирска
5:05:52 11/19/2021
В Бердске благотворители собирают деньги на сладкие подарки, канцтовары и памперсы маленьким пациентам к Новому году-2022 в санатории Новосибирска
Дата опасной магнитной бури в конце ноября 2021: точная дата и продолжительность колебаний магнитосферы Земли
5:00:29 11/19/2021
Дата опасной магнитной бури в конце ноября 2021: точная дата и продолжительность колебаний магнитосферы Земли
В России мигрантов обяжут предоставлять справку об отсутствии ВИЧ-инфекции
4:51:18 11/19/2021
В России мигрантов обяжут предоставлять справку об отсутствии ВИЧ-инфекции
Бердск«Ощущение, что теперь его там оставят надолго»: Жена пациента ковидного госпиталя, которого выписали с 85% поражением легких, ждет ответа от Путина и прокуратуры
4:46:00 11/19/2021
«Ощущение, что теперь его там оставят надолго»: Жена пациента ковидного госпиталя, которого выписали с 85% поражением легких, ждет ответа от Путина и прокуратуры
В Новосибирске на стройплощадке была обнаружена минометная мина времен войны
4:27:05 11/19/2021
В Новосибирске на стройплощадке была обнаружена минометная мина времен войны