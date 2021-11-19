В Новосибирске на стройплощадке была обнаружена минометная мина времен войны

В Новосибирске 18 ноября на стройплощадке нашли минометную мину. Находка навела панику среди всех, кто находился рядом, но взрывателя в мине не оказалось. Обычно подобные находки дают о себе знать на западных регионах страны, потому что именно там проводились активные боевые действия во времена Великой Отечественной войны. А в Новосибирское обнаружение боеприпасов случается не часто, что и послужило причиной паники у обнаруживших.
Предмет был найдет в Ленинском районе, в «Ясном берегу» у дома №18. Туда были вызвана экстренные службы. Позже на место происшествия прибыли и саперы, которые обнаружили отсутствие взрывателя.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что на польско-белорусской границе скончался годовалый ребенок. В лесу спасатели обнаружили семейную пару, которая бродила по лесу целый месяц. Мужчина ходил с рваными ранами руки, а у женщина было обнаружено ножевое ранение. Они оба были истощены и нуждались в медицинской помощи. Они являлись родителями погибшего младенца. Фото: Pixabay.com