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19.11
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В Новосибирске на стройплощадке была обнаружена минометная мина времен войны

4:27:0511/19/2021
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К счастью, в ней отсутствовал взрыватель.

Мина найденная в Новосибирске оказалось не опасной. Фото: Pixabay.com

В Новосибирске 18 ноября на стройплощадке нашли минометную мину. Находка навела панику среди всех, кто находился рядом, но взрывателя в мине не оказалось. Обычно подобные находки дают о себе знать на западных регионах страны, потому что именно там проводились активные боевые действия во времена Великой Отечественной войны. А в Новосибирское обнаружение боеприпасов случается не часто, что и послужило причиной паники у обнаруживших.

Предмет был найдет в Ленинском районе, в «Ясном берегу» у дома №18. Туда были вызвана экстренные службы. Позже на место происшествия прибыли и саперы, которые обнаружили отсутствие взрывателя.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что на польско-белорусской границе скончался годовалый ребенок. В лесу спасатели обнаружили семейную пару, которая бродила по лесу целый месяц. Мужчина ходил с рваными ранами руки, а у женщина было обнаружено ножевое ранение. Они оба были истощены и нуждались в медицинской помощи. Они являлись родителями погибшего младенца. Фото: Pixabay.com

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взрывминабомбаСаперы.
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