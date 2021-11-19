Дело убийства лося депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным обрастает новыми скандальными подробностями: «Могли подставить»

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин, которого обвинили в незаконной охоте, признался в убийстве лося. Напомним, в конце октября в СМИ появилась информация, что парламентария поймали пьяного на машине с разделанной тушей лося в поле. Тогда Рашкин рассказывал чудесную историю про то, что тушу огромного животного он нашел. И дабы не пропадать добру решил вместе с другом забрать деликатесное мясо домой. Но позже, его версия вызвала огромные сомнения: в поле нашли и шкуру, и даже копыта с головой животного.
Тогда СК возбудил уголовное дело о незаконной охоте против парламентария. На днях стало известно, что в Госдуме обсудят вопрос о депутатской неприкосновенности Рашкина. Ведь известно, что в палату поступило представление Генпрокуратуры о лишении Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. И вот, на эти сгущающиеся тучи Рашкин решил все-таки рассказать свою версию той истории с «лосиным» делом.
18 ноября в соцсетях депутат рассказал, что принял лося за очень крупного кабана. Отметим, что пока лично парламентарий с журналистами общаться не спешит. В общественной приемной депутата 19 ноября «Курьер.Среда» комментировать заявление Рашкина отказались, сославшись на то, что есть официальное разъяснение от парламентария. А вот и само обращение Рашкина.
- Мне нечего бояться и скрывать от общества. Честно поделюсь правдой. Меня пригласили в гости в октябре, я утром 28 улетел в Саратов. В этот день приехал к фермерам, меня хорошо встретили мои друзья. Я не пью алкоголь, поэтому за столом не пил тоже. Во время застолья друг сказал, что рыбалка и охота организованы. Сказали, что охота разрешена, все оформлено. Через пол часа мы поехали на охоту, пошел дождь и снег. Где-то через 3 часа, я увидел поляну, поставил машину, решил посмотреть и увидел животное какое-то, достал треногу, карабин, из-за плохой видимости, я не видел что это лось похоже было на кабана. Я стрельнул 2 раза, потом нашел лося. Вернулся к машине, поехал до лося, разделал его. Позвал друзей в помощь. Шкуру и копыта оставили в поле, машина заглохла по дороге обратно. Минут через 5-10 приехала группа машин. Вышли люди, светили фонарями, камерами. Они заставили выйти и показать, что у нас в машине, мы все сделали, но я боялся, люди были неизвестные. Я не думал, что это что-то незаконное. Потом услышал, что на лося охота запрещена. Я оказался введенным в заблуждение, думая, что охота разрешена. Я тогда сказал, что нашел тушу лося, чтобы сберечь друга. Потом приехала полиция. На предложение сотрудника пройти медосвидетельствование на месте я отказался из-за страха. Хотел сам пройти экспертизу. Потом нас привезли в поселок, я отказался общаться без адвоката. Затем я спросил задержан ли я, мне сказали, что нет. Поэтому я уехал, - поделился депутат 18 ноября.
Кстати, рассказал депутат и о том, что всю ситуацию с той охотой он считает ни чем иным, как «подставой». Правда, кого и для чего - не уточнил.
- Потом я вернулся домой и написал жалобу. Потратил много времени на поиски адвокатов для себя и друзей. К этому времени все СМИ писали про этот случай со мной. Я тогда сделал вывод, все похоже на провокацию против меня. Вывод моих адвокатов совпал с моим: я был убежден, что охота разрешена. Я по совету моих адвокатов, пошел на полиграф. Там подтвердили, что я был убежден в законности моих действий. Я буду защищать свои права. Но я хочу компенсировать невольно причиненный ущерб природе, нашел лосей, чтобы выпустить их на волю. Вот и вся правда, так все и было на самом деле, - делится Валерий Рашкин.
Что же говорят коммунисты о поступке Рашкина? В беседе с журналистом «Курьер.Среда» 19 ноября оренбургский коммунист Владимир Гудомаров поделился своим мнением о «лосином» деле Рашкина.
- Мне сложно комментировать эту ситуацию. С точки зрения охоты, то нарушения идут везде практически. В этом случае с моим однопартийцем, это сделали показательно, возможно. Я не оправдываю никого, просто к кому-то особое отношение, а кто-то попадает вот в такие ситуации. Я думаю, что если бы в такой ситуации был кто-то другой, могли и не раздувать такой шумихи. Возможно даже, это могли и его знакомые подставить. Но я не знаю, конечно, что да как было. Пусть суд уже разбирается, - рассуждает депутат КПФР Владимир Гуомаров.
Кстати, тот самый вопрос о неприкосновенности депутата Валерия Рашкина, Госдума обсудил через неделю - 25 ноября.