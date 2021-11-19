Стала известна причина смерти звезды «Танцев со звездами» Кристины Асмаловской. Все дело в злоупотреблении алкоголем

Участница программы «Танцы со звездами», танцовщица Кристина Асмаловская скончался из-за цирроза печени. Ранее сообщалось, что причиной смерти мог стать коронавирус. Причины смерти 41-летней звезды назвала газета «Известия» со ссылкой на источник. Также известно, что Асмаловская скончалась в реанимации одной из столичных больниц. А цирроз печени, возникший из-за злоупотребления алкоголем, осложнился из-за коронавируса.
О том, что телеведущая скончалась, стало известно 17 ноября, тогда ее коллега и телеведущая программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева заявила, что причиной смерти является COVID-19. Также память погибшей почтили несколько популярных личностей России. Ее партнер по танцам Марат Башаров рассказал, что девушка ему запомнилась доброй и скромной.
Асмоловская родилась в 1980 году. А на шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1» она принимала участие в 2012 году в паре с актером Маратом Башаровым. Пара заняла третье место. Зрителям она может быть известна по роли в сериале «Моя прекрасная няня».