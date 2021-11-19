Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
19.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Стала известна причина смерти звезды «Танцев со звездами» Кристины Асмаловской. Все дело в злоупотреблении алкоголем

5:06:4511/19/2021
0

Ранее сообщалось, что она умерла от коронавируса.

Асмаловская скончалась из-за проблем с алкоголем. Фото: Кадр из телешоу

Участница программы «Танцы со звездами», танцовщица Кристина Асмаловская скончался из-за цирроза печени. Ранее сообщалось, что причиной смерти мог стать коронавирус. Причины смерти 41-летней звезды назвала газета «Известия» со ссылкой на источник. Также известно, что Асмаловская скончалась в реанимации одной из столичных больниц. А цирроз печени, возникший из-за злоупотребления алкоголем, осложнился из-за коронавируса.

О том, что телеведущая скончалась, стало известно 17 ноября, тогда ее коллега и телеведущая программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева заявила, что причиной смерти является COVID-19. Также память погибшей почтили несколько популярных личностей России. Ее партнер по танцам Марат Башаров рассказал, что девушка ему запомнилась доброй и скромной.

Асмоловская родилась в 1980 году. А на шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1» она принимала участие в 2012 году в паре с актером Маратом Башаровым. Пара заняла третье место. Зрителям она может быть известна по роли в сериале «Моя прекрасная няня».

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
смертьгибельцирроз печени
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ Бердске благотворители собирают деньги на сладкие подарки, канцтовары и памперсы маленьким пациентам к Новому году-2022 в санатории Новосибирска
5:05:52 11/19/2021
В Бердске благотворители собирают деньги на сладкие подарки, канцтовары и памперсы маленьким пациентам к Новому году-2022 в санатории Новосибирска
Дата опасной магнитной бури в конце ноября 2021: точная дата и продолжительность колебаний магнитосферы Земли
5:00:29 11/19/2021
Дата опасной магнитной бури в конце ноября 2021: точная дата и продолжительность колебаний магнитосферы Земли
В России мигрантов обяжут предоставлять справку об отсутствии ВИЧ-инфекции
4:51:18 11/19/2021
В России мигрантов обяжут предоставлять справку об отсутствии ВИЧ-инфекции
Бердск«Ощущение, что теперь его там оставят надолго»: Жена пациента ковидного госпиталя, которого выписали с 85% поражением легких, ждет ответа от Путина и прокуратуры
4:46:00 11/19/2021
«Ощущение, что теперь его там оставят надолго»: Жена пациента ковидного госпиталя, которого выписали с 85% поражением легких, ждет ответа от Путина и прокуратуры
В Воронеже в пункте вакцинации от коронавируса скончался 79-летний мужчина
4:38:52 11/19/2021
В Воронеже в пункте вакцинации от коронавируса скончался 79-летний мужчина
В Новосибирске на стройплощадке была обнаружена минометная мина времен войны
4:27:05 11/19/2021
В Новосибирске на стройплощадке была обнаружена минометная мина времен войны
Врач-гематолог рассказал, почему у россиян бывает «жирная кровь» и как с этим бороться
4:16:21 11/19/2021
Врач-гематолог рассказал, почему у россиян бывает «жирная кровь» и как с этим бороться
Очень строгие запреты для каждого верующего на праздник иконе Божией Матери «Взыграние Младенца»: и три важных дела. Текст красивой молитвы
4:00:51 11/19/2021
Очень строгие запреты для каждого верующего на праздник иконе Божией Матери «Взыграние Младенца»: и три важных дела. Текст красивой молитвы
На польско-белорусской границе погиб годовалый ребенок сирийских беженцев
3:58:06 11/19/2021
На польско-белорусской границе погиб годовалый ребенок сирийских беженцев
В Иркутской области отец 9 лет насиловал свою малолетнюю дочь
3:45:53 11/19/2021
В Иркутской области отец 9 лет насиловал свою малолетнюю дочь