В Новосибирске 6-летняя девочка сломала ногу на детской площадке из-за ямы

В Новосибирске прокурор Кировского района Роман Гулиев проведет проверку из-за сообщений, которые появились в СМИ. В них сообщалось, что на одной из детских площадок города ребенку был причинен вред. Журналистами сообщало, что 6-летняя девочка сломала ногу из-за образовавшейся ямы под детской горкой. Все случилось на улице Гэсстроевская, 2/1. Никто из ответственных лиц не понес наказания за данное происшествие.
– Проверка будет направлена на оценку соблюдения УК «Любимый дом» закона при использовании детской площадки. Если будут выявлены нарушения, нашими сотрудниками будут приняты меры реагирования, – говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что в России мигрантов принудят предоставлять справки об отсутствии ВИЧ-инфекции и наркозависимости в МВД с 29 декабря. А в случае, если истек срок давности действующих документов, они будут обязаны предоставить новые результаты анализов в течение 30-и дней. За несовершеннолетних лиц такую процедуру будут выполнять их родители или опекуны.