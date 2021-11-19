Джорж Клуни заступился за Алека Болдуина, застрелившего оператора на съемках фильма

Актер из Голливуда Джордж Клуни принимая участие в подкасте WTF с Марком Мароном, поддержал Алека Болдуина, который случайно застрелил участника съемочной группы вестерна "Ржавчина". Мужчина заявил, что сам тщательным образом производит проверку оружие, из которого ему придется стрелять на съемках любых фильмов.
– Всегда, когда я беру пистолет в руки, я осматриваю его со всех сторон, проверяю на безопасность и в обязательном порядке предоставляю его для осмотра человеку, в которого я должен буду выстрелить по сценарию фильма, – сообщил актер.
Также Клуни заметил, что холостые пули выглядят, как настоящие и их отличить не легко. Артист добавил, что он шесть раз стреляет из шестизарядного ружья в землю, перед тем, как использовать его в кадре. По словам голливудского актера, он даже никогда не слышал о понятии "холодное оружие".
Напомним, актер Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу на съемках картины «Ржавчина» 22 октября. В оружии, из которого мужчина стрелял, оказались боевые патроны.