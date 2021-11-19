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Молитва «очень сильная защита» Архангелу Михаилу на 21 ноября: читать всем

4:30:3311/19/2021
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21 ноября верующие празднуют «Михаилов день». В этот день принято обращаться к святому в молитве о защите своей души от всякого зла.

Архангел Михаил является одним из самых известных православных святых. Фото: Pixabay.com
Архангел Михаил является одним из самых известных православных святых. Фото: Pixabay.com

21 ноября 2021 года православные верующие по всей стране отмечают праздник «Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных», однако в народе эта дата больше известна под названием «Михайлов день». Архангел Михаил, он же Архистратиг Михаил, является предводителем армии Божественного войска, покровителем воинов и защитником от всякого рода зла, от низших духов. Он первым вывел свою армию Архангелов для борьбы с искушением, против Люцифера и его бесов, то есть падших ангелов.

Для чего верующие обращаются в молитве к Архангелу Михаилу?

• за благословением на долгую дорогу или дальнее путешествие.
• за исцелением тела, ослаблением тяжелой болезни.
• за защитой от бед и несчастий, от недругов.
• за защитой от темных сил.
• за очищением собственной души.
• за благословением души усопшего, за отпущение его грехов.

Самую сильную защиту Архистратиг Михаил дает верующим от зла, недругов и темных сил, по чьей-то воле решивших вмешаться в человеческую жизнь. Молитву, обращенную к святому, необходимо читать каждый день, желательно сразу после пробуждения. Тогда сила вашей защиты будет велика и нерушима.


Напомним, что при чтении молитвы необходимо очистить свое тело и душу от злобы и других негативных помыслов. Чтобы избавиться от них, необходимо делать следующее:

• помириться со всеми людьми, с которыми вы когда-либо вступали в конфликты.
• перестать выражать свою критику в адрес окружающих, не высказывать своего, даже положительного мнения без просьбы человека.
• не принимать психотропные вещества, например, алкоголь, никотин.
• не бранитесь и не выражайтесь, сохраняйте спокойствие и положительный настрой.

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молитваАрхангел Михаил21 ноября
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