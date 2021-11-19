Частичное лунное затмение 19 ноября 2021 года: Точные сроки мощнейшего космического явления в мире и России раскрыла NASA

19 ноября 2021 года (поздний вечер 18 числа в некоторых часовых поясах) Луна переходит в тень Земли, создавая частичное лунное затмение настолько глубокое, что его с полным основанием можно назвать почти полным. Предоставлено: Студия научной визуализации НАСА.
Что такое «почти полное» лунное затмение?Лунное затмение происходит, когда выравнивать Солнца, Земли и Луны , так что Луна переходит в тень Земли. При полном лунном затмении вся Луна попадает в самую темную часть тени Земли, называемую тени. В этом затмении до 99,1% диска Луны будет в пределах тени Земли, пишет moon.nasa.gov.
Как я могу наблюдать затмение?Лучше всего наблюдать за пиком затмения, 19 ноября в 9:03 UTC / 4: 03 AM EST / 1: 03 AM PST. Эта часть затмения видна во всей Северной Америке, а также в значительной части Южной Америки, Полинезии, восточной Австралии и северо-восточной Азии.
Это самое продолжительное лунное затмение в столетии?Вид. На самом деле это самое продолжительное частное лунное затмение за тысячелетие, продолжающееся 3 часа 28 минут и 23 секунды. Более длительных частичных лунных затмений не было с 18 февраля 1440 года (3 часа 28 минут 46 секунд), и оно останется самым продолжительным частным лунным затмением за 648 лет до 8 февраля 2669 года (3 часа 30 минут и 2 секунды). 8 ноября 2022 года произойдет более длительное полное лунное затмение.
- Частное лунное затмение 18 февраля 1440: 3:28:46
- Частное лунное затмение 18/19 ноября 2021 года: 3:28:23
- Частное лунное затмение 8 февраля 2669 года, 3:30:02
Почему затмение длится так долго?Это долгое затмение по двум основным причинам: 1) орбитальная скорость Луны и 2) почти полное затмение.
Во-первых, орбита Луны вокруг Земли не является идеальным кругом, а Земля находится вне центра орбиты, поэтому иногда Луна находится ближе к Земле, а иногда - дальше. Это изменение расстояния влияет на орбитальную скорость Луны. Ближе к Земле Луна движется быстрее, а дальше - медленнее. Прямо сейчас Луна находится около самой дальней точки своей орбиты вокруг Земли и, таким образом, медленно движется сквозь тень Земли.
Во-вторых, поскольку это затмение почти полное, Луна проводит больше времени в тени Земли, чем при «более частичном» затмении.
Что еще я могу увидеть сегодня вечером?Во время затмения Луна движется через западную часть созвездия Тельца. Звездное скопление Плеяды находится вверху справа, а скопление Гиад, включая яркую звезду Альдебаран, глаз быка, - в нижнем левом углу. Вот еще несколько советов по наблюдению за небом в ноябре.
Почему Луна становится красной во время лунного затмения?То же явление, которое делает наше небо голубым, а наши закаты красными, заставляет Луну становиться красной во время лунного затмения. Это называется рассеянием Рэлея . Свет распространяется волнами, и разные цвета света имеют разные физические свойства. Синий свет имеет более короткую длину волны и легче рассеивается частицами в атмосфере Земли, чем красный свет, который имеет большую длину волны. С другой стороны, красный свет проходит через атмосферу. Когда Солнце находится над головой, мы видим синий свет по всему небу. Но когда Солнце садится, солнечный свет должен пройти через большее количество атмосферы и пройти дальше, прежде чем достигнет наших глаз. Синий свет от Солнца рассеивается, а более длинноволновый красный, оранжевый и желтый свет проходят сквозь него.
Во время лунного затмения Луна становится красной, потому что единственный солнечный свет, достигающий Луны, проходит через атмосферу Земли. Чем больше пыли или облаков в атмосфере Земли во время затмения, тем краснее будет Луна. Это как если бы все восходы и закаты в мире проецировались на Луну.