Лунное затмение сотворит Кровавую Луну: самое продолжительное событие за 600 лет украсит небо 19 ноября 2021 года

Сегодня вечером жителей Земли ждет захватывающее зрелище - частичное затмение Кровавой Луны, которое обещает стать самым продолжительным событием подобного рода за 600 лет.
По оценкам астрономов, во время частичного затмения до 97 процентов Луны погрузится в тень Земли . Когда это произойдет, солнечный свет, рассеянный по краям планеты , окрасит лицо Луны в ржаво-красный оттенок , что принесет ей зловещее название Кровавой Луны .
Но что еще более впечатляюще, эксперты Обсерватории Холкомба в Университете Батлера, штат Индиана, предсказывают, что это будет самое длительное подобное затмение за 580 лет. И пропускать это зрелище точно не стоит - следующее лунное затмение произойдет не раньше мая 2022 года.
Напоминаем, что затмение Луны начнет происходить с 09:02 по мировому времени 19 ноября. Москвичи увидят его с 12:02, а сибиряки смогут увидеть космическое явление в 16.02 по часовому поясу Новосибирска.