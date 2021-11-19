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Лунное затмение сотворит Кровавую Луну: самое продолжительное событие за 600 лет украсит небо 19 ноября 2021 года

5:37:4711/19/2021
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Жители Новосибирской области смогут увидеть это небесное явление.

Луна станет кроваво-красной. Фото: GETTY

Сегодня вечером жителей Земли ждет захватывающее зрелище - частичное затмение Кровавой Луны, которое обещает стать самым продолжительным событием подобного рода за 600 лет.
По оценкам астрономов, во время частичного затмения до 97 процентов Луны погрузится в тень Земли . Когда это произойдет, солнечный свет, рассеянный по краям планеты , окрасит лицо Луны в ржаво-красный оттенок , что принесет ей зловещее название Кровавой Луны .

Но что еще более впечатляюще, эксперты Обсерватории Холкомба в Университете Батлера, штат Индиана, предсказывают, что это будет самое длительное подобное затмение за 580 лет. И пропускать это зрелище точно не стоит - следующее лунное затмение произойдет не раньше мая 2022 года.

Напоминаем, что затмение Луны начнет происходить с 09:02 по мировому времени 19 ноября. Москвичи увидят его с 12:02, а сибиряки смогут увидеть космическое явление в 16.02 по часовому поясу Новосибирска.

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луназатмениекровавая Луна
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