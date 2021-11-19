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Правнук Сталина требует эксгумировать тело вождя и перезахоронить его

6:41:4811/19/2021
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По словам правнука, это было желанием самого отца народов.

Сталина могут перехоронить. Фото: Pixabay.com

Правнук Сталина требует эксгумации останков лидера СССР. Мужчина хочет добиться погребения Сталина на Новодевичьем кладбище. Такое заявление сделал адвокат Селима Бенсаада, мужчина считает, что Сталина должны захоронить недалеко от Кремля. Юристом было направлено в адрес Службы коменданта Московского Кремля заявление о проведении эксгумации останков Сталина. Такое действие аргументируется исторической справедливостью. Также правнук хочет узнать "официальную причину смерти" родственника.

В 1953 году саркофаг с телом Сталина был помещен в Мавзолее, на Красной Площади в Москве, однако в 1961 останки главы СССР были тайно захоронены у подножья кремля в Некрополе. Известно, что родственников Сталина о таком действии никто не предупреждал. Также пресс-атташе правнука правителя сказал, что Сталин при жизни просил захоронить его на Новодевичьем кладбище. Там покоится прах его второй супруги Надежды Алиллуевой. Однако посмертного желания правителя никто не выполнил.

Ранее сообщалось, что правнук Сталина оказался на улице из-за конфликта с собственным отцом. Также говорилось, что мужчина вынужден ночевать в машине, потому что его папа алжирец Хосин Бенсаад сменил замки в дверях квартиры, в которой он прописан. Она находится в Москве.

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желаниеправительпохороны.Захоронение.Иосиф Сталин
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