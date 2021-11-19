Певицу Марину Хлебникову подключили к аппарату ИВЛ. Она в тяжелом состоянии

В Москве популярная певица Марина Хлебникова, пострадавшая в пожаре минувшей ночью, остается подключенной к аппарату ИВЛ. После возгорания ее госпитализировали в реанимацию. Врачи заявили, что женщина находится в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Самостоятельно она дышать не может, поэтому ее подключили к аппарату ИВЛ.
Пожар в двухкомнатной квартире, которая находится по улице Ратной произошел минувшей ночью. Первой спасательную службу вызвала дочь артистки. На место возгорания выехали 10 пожарных машин. Огонь распространился по 10-и квадратным метрам помещения. Полицейские и пожарные пробрались в квартиру и нашли Хлебникову без сознания на полу. Ее вынесли на улицу, где врачи оказали ей первую медицинскую помощь и госпитализировали. Заслуженная артистка России получило ожоги по всему телу.
По предварительной информации, возгорание могли произойти из-за сигареты, которую не потушили. А Сама артистка в день возгорания только вернулась с гастрольного тура и находилась в утомленном состоянии. В квартире на момент пожара находились родители певицы, ее дочь и муж.