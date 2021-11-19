Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
19.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Марина Хлебникова находится в медикаментозной коме с ожогами более 50% тела

7:14:5611/19/2021
0

У нее в крови обнаружили алкоголь.

Врачи не дают никаких прогнозов по состоянию Марины Хлебниковой. Фото: Pixabay.com

В Москве популярную певицу Марину Хлебникову, пострадавшую в пожаре минувшей ночью, ввели в медикаментозной коме. Врачи диагностировали у нее ожоги более 50% тела. Сообщается, что у заслуженной артистки России пострадала кожа лица, туловища, верхние дыхательные пути. Сейчас врачи проводят терапию для восстановления исполнительницы. Сейчас 56-летняя пострадавшая подключена к аппарату ИВЛ с вазопрессорной поддержкой.

По предварительной информации в крови певицы был обнаружен алкоголь. А врачи не дают никаких прогнозов по поводу выздоровления пациентки. На данный момент рассматривается сразу две версии пожара в квартире на улице Ратной. Первая – тлеющая сигарета, а вторая – короткое замыкание.

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире в одном из жилых домов столицы минувшей ночью. Тогда спасательные службы вызвала дочь исполнительницы. Первым из квартиры вынесли мужчину на носилках, затем последовала сама певица, она находилась в бессознательном состоянии, на ней была обгоревшая одежда. Также в помещении были родители артистки. Помимо женщины пострадал ее муж.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
огоньвозгораниепожартушение пожараМарина Хлебникова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Певицу удастся спасти?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему беременным 20 ноября категорически запрещено есть на бегу: что будет с будущим ребенком
7:00:08 11/19/2021
Почему беременным 20 ноября категорически запрещено есть на бегу: что будет с будущим ребенком
Скончался второй рабочий из троих, сорвавшихся в строительной люльке с 9 этажа в Новосибирске
6:59:22 11/19/2021
Скончался второй рабочий из троих, сорвавшихся в строительной люльке с 9 этажа в Новосибирске
Дело убийства лося депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным обрастает новыми скандальными подробностями: «Могли подставить»
6:51:10 11/19/2021
Дело убийства лося депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным обрастает новыми скандальными подробностями: «Могли подставить»
БердскВ Бердске на улице нашли мертвую неизвестную женщину: Полиция и СК работают на месте происшествия
6:50:30 11/19/2021
В Бердске на улице нашли мертвую неизвестную женщину: Полиция и СК работают на месте происшествия
Правнук Сталина требует эксгумировать тело вождя и перезахоронить его
6:41:48 11/19/2021
Правнук Сталина требует эксгумировать тело вождя и перезахоронить его
Певицу Марину Хлебникову подключили к аппарату ИВЛ. Она в тяжелом состоянии
6:36:47 11/19/2021
Певицу Марину Хлебникову подключили к аппарату ИВЛ. Она в тяжелом состоянии
БердскИсповедь пациента Бердска: Все тайны работы врачей и кабинетов для зараженных коронавирусом в поликлинике №2 раскрыл один простой человек
6:36:40 11/19/2021
Исповедь пациента Бердска: Все тайны работы врачей и кабинетов для зараженных коронавирусом в поликлинике №2 раскрыл один простой человек
Минтруд изменит критерии оценки нуждаемости для пособий на детей
6:31:56 11/19/2021
Минтруд изменит критерии оценки нуждаемости для пособий на детей
Красная луна-2021: Полный путеводитель по коридору лунного и солнечного затмений с 19 ноября по 4 декабря 2021 года
6:31:29 11/19/2021
Красная луна-2021: Полный путеводитель по коридору лунного и солнечного затмений с 19 ноября по 4 декабря 2021 года
У трех знаков зодиака день Полнолуния и Затмения 19 ноября 2021 года будет очень тяжелый день
6:27:56 11/19/2021
У трех знаков зодиака день Полнолуния и Затмения 19 ноября 2021 года будет очень тяжелый день