Марина Хлебникова находится в медикаментозной коме с ожогами более 50% тела

В Москве популярную певицу Марину Хлебникову, пострадавшую в пожаре минувшей ночью, ввели в медикаментозной коме. Врачи диагностировали у нее ожоги более 50% тела. Сообщается, что у заслуженной артистки России пострадала кожа лица, туловища, верхние дыхательные пути. Сейчас врачи проводят терапию для восстановления исполнительницы. Сейчас 56-летняя пострадавшая подключена к аппарату ИВЛ с вазопрессорной поддержкой.
По предварительной информации в крови певицы был обнаружен алкоголь. А врачи не дают никаких прогнозов по поводу выздоровления пациентки. На данный момент рассматривается сразу две версии пожара в квартире на улице Ратной. Первая – тлеющая сигарета, а вторая – короткое замыкание.
Возгорание произошло в двухкомнатной квартире в одном из жилых домов столицы минувшей ночью. Тогда спасательные службы вызвала дочь исполнительницы. Первым из квартиры вынесли мужчину на носилках, затем последовала сама певица, она находилась в бессознательном состоянии, на ней была обгоревшая одежда. Также в помещении были родители артистки. Помимо женщины пострадал ее муж.