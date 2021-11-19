В Бердске на улице нашли мертвую неизвестную женщину: Полиция и СК работают на месте происшествия

В Бердске днем 19 ноября обнаружили труп женщины.
Как стало известно «Курьер.Среда», тело нашли на улице. На место вызвали полицейских. Стражи порядка не обнаружили у погибшей документов. Поэтому ее личность предстоит еще установить.
В свою очередь, правоохранители обратились в отделение скорой помощи Бердской ЦГБ. Прибывшие медики «скорой» констатировали смерть человека.
Не исключено, что гибель женщины имеет криминальный характер. Во всяком случае на место обнаружения трупа выехали сотрудники бердского следственного отдела СКР по Новосибирской области.
Пока возраст погибшей и причины смерти неизвестны. Это предстоит выяснить судмедэксперту.
Подробности — в ближайшее время.
Как ранее сообщал "Курьер.Среда", 15 ноября утром труп рыбака нашил на льду Берди в 50 метрах от побережья Бердска.