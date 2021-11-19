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Лунные дни для завершения проектов, важных дел, подведения итогов в ноябре и декабре 2021 года: особенности каждого дня

4:45:3011/19/2021
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Ноябрь и декабрь являются месяцами, наиболее подходящими для завершения всех когда-то начатых дел. Чтобы выбрать из этих месяцев самые удачные дни, необходимо обратиться к лунному календарю.

Фазы и положение луны во многом влияют на удачу в делах в тот или иной день. Фото: Pixabay.com
Фазы и положение луны во многом влияют на удачу в делах в тот или иной день. Фото: Pixabay.com

До конца 2021 года осталось не так много времени — всего два месяца и 2022 год вступит в свои законные права. Этот факт является отличным поводом, чтобы завершить все еще не законченные дела, разобраться со старыми проблемами и конфликтами. Однако не все дела решаются так легко и просто и для дополнительной гарантии успешности в их завершении необходимо выбрать благоприятный день. В этом может помочь лунный календарь, который расскажет, в какой день лучше всего решать важные вопросы, заканчивать дела и проекты и подводить итоги.

Лунный календарь дней для завершения проектов, важных дел, подведения итогов в ноябре и декабре 2021 года.

Ноябрь.

23 ноября - благоприятный день для завершения важных проектов и подписания итоговых документов.
24 ноября - отлично подходит для активной умственной и творческой деятельности, для начала важных проектов.
28 ноября - день отлично подходит для работы с документами, для написания важных отчетов и писем.
29 ноября - можно урегулировать партнерские отношения или завести новые необходимые связи.

Декабрь.

1 декабря - отличное время для решения важных дел и принятия судьбоносных решений.
3 декабря - день прекрасно подходит для подведения итогов и завершения начатых дел.
5 декабря - необходимо наметить себе план решения всех незавершенных дел, чтобы облегчить их реализацию в будущем.
9 декабря - наиболее удачный день для урегулирования всех проблем и нахождения подхода к конфликтным людям. Удачное время для совершения деловых сделок и договоров о повышении.
12 декабря - хороший день для сбора необходимой для работы информации, для активного скачка в завершении начатых дел.
15 декабря - удачное время для партнерских сделок.
18 декабря - прекрасный день для завершения старых проектов.
23 декабря - необходимо подвести итоги месяца, решать назревшие важные вопросы.
26 декабря - завершение деловых проектов, подведение итогов и анализа полученных результатов.
28 декабря - день для формирования планов на будущий год.

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проектыноябрьдекабрьлунный календарьблагоприятные дниважные дела
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