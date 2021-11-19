Стал известен способ попасть в кафе и рестораны Новосибирска без QR-кода

В постановлении правительства Новосибирской области указаны несколько законных способов попасть в заведения общепита без предоставления QR-кода, даже если у вас до сих пор нет прививки от коронавируса. Также попасть можно будет и на различные культурные мероприятия. Одним из таких способов можно считать предоставление бумажной справки из пункта вакцинации или прививочный сертификат. Также предъявить можно письмо от Госуслуг, подтверждающее прохождение вакцинации.
Помимо того, действительным будет считать и отрицательный результат платного ПЦР-теста, который был пройден не более, чем за 72 часа до его предоставления проверяющему органу. Очередным способом попасть в места, которые запускают только при наличии QR-кода можно считать наличие справки о перенесенном коронавирусе. Она действует в течение полугода с момента выдачи. В случае, если пациент предоставляет медотвод, при нем должен быть отрицательный результат ПЦР-теста.
В Новосибирске с 12 ноября действует режим QR-кодов, согласно которому вход в рестораны, кафе и культурные мероприятия запрещен без наличия такого документа о прохождении вакцинации от коронавируса.