Стали известны подробности о сгоревшей квартире Марины Хлебниковой

В Москве двухкомнатная квартира на Ратной улице, при пожаре в которой пострадала Марина Хлебникова, являлась жильем первого мужа певицы Антона Логинова. Он покончил с собой в 2018 году. Мужчина являлся музыкантом и концертным директором, он свел счеты с жизнью почти четыре года назад. За год до трагедии мужчина перенес инсульт, а исполнительница начала за ним ухаживать, несмотря на то, что они уже не состояли в брачных отношениях.
Однако состояние здоровья мужчины стало ухудшаться, тогда мужчина написал предсмертную записку, в которой попросил винить в его смерти только его самого. Также мужчина назвал Хлебникову смыслом его существования. А его тело обнаружила артистка, после чего попала в больницу с нервным срывом.
Пожар произошел в квартире 18 ноября, там находились Хлебникова, ее муж, родители и дочь. Первой в спасательную службу позвонила именно дочь семьи. Прибывшие на место пожарные вынесли из места возгорания мужчину, затем и саму певицу. Она была госпитализирована с многочисленными ожогами и отравлением угарным газом. Женщина была обнаружена в бессознательном состоянии.
По предварительной информации, пожар произошел из-за тлеющей сигарету либо из-за короткого замыкания. Дочь Хлебниковой заявляет, что ее мать курила у окна, вероятно, произошло возгорание бытовых вещей.