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Стали известны подробности о сгоревшей квартире Марины Хлебниковой

7:37:2011/19/2021
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В квартире артистки проживал муж певицы, который покончил с собой.

В квартире, в которой случился пожар, проживал муж Хлебниковой. Он покончил с собой в 2018 году. Фото: Pixabay.com

В Москве двухкомнатная квартира на Ратной улице, при пожаре в которой пострадала Марина Хлебникова, являлась жильем первого мужа певицы Антона Логинова. Он покончил с собой в 2018 году. Мужчина являлся музыкантом и концертным директором, он свел счеты с жизнью почти четыре года назад. За год до трагедии мужчина перенес инсульт, а исполнительница начала за ним ухаживать, несмотря на то, что они уже не состояли в брачных отношениях.

Однако состояние здоровья мужчины стало ухудшаться, тогда мужчина написал предсмертную записку, в которой попросил винить в его смерти только его самого. Также мужчина назвал Хлебникову смыслом его существования. А его тело обнаружила артистка, после чего попала в больницу с нервным срывом.

Пожар произошел в квартире 18 ноября, там находились Хлебникова, ее муж, родители и дочь. Первой в спасательную службу позвонила именно дочь семьи. Прибывшие на место пожарные вынесли из места возгорания мужчину, затем и саму певицу. Она была госпитализирована с многочисленными ожогами и отравлением угарным газом. Женщина была обнаружена в бессознательном состоянии.

По предварительной информации, пожар произошел из-за тлеющей сигарету либо из-за короткого замыкания. Дочь Хлебниковой заявляет, что ее мать курила у окна, вероятно, произошло возгорание бытовых вещей.

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огоньквартиравозгораниепожарМарина Хлебникова
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