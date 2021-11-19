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Красная луна-2021: Первые минуты частичного и самого длинного за 600 лет лунного затмения 19 ноября в прямой трансляции для жителей Новосибирска, Москвы и на Дальнего Востока

10:29:5611/19/2021
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Вы можете стать свидетелем необычного небесного явления в первый раз за 600 лет.

Луна необыкновенно красива. Фото: Стоп-кадр с видео

Уже сегодня, 19 ноября, жители Земли станут зрителями необычного небесного явления — частного лунного затмения, которое станет самым длительным за 500 лет. Начало затмения будет в 12.02 по московскому времени. Жители Новосибирской области не смогут увидеть лунное затмение полностью из-за месторасположения, но вот его завершением смогут насладиться во всей красе. Концовка станет видна примерно в 17.30 по новосибирском времени и продлится она примерно до 19 часов. Это не будет затмение в полном смысле этого слова, скорее, оно будет напоминать полутень.

Частное теневое затмение будет происходить 3 часа 28 минут или с 10:20 до 13:48 по Москве. То есть, в 10.20 по Москве Луна начнет погружаться в земную тень и в 12.04 московского времени она окажется там полностью. Луна будет на 0,97 в земной тени. Через 1 час и 44 минуты Луна выйдет из тени Земли и начнется полутеневое затмение. А в 15.04 затмение полностью закончится.
Отметим, что это затмение окажет сильное влияние и на людей. Астрологи советуют в этот период покопаться в себе, поразмыслить о жизни, избавиться от всего ненужного и выходить на новый уровень жизни. Есть шанс начать что-то новое, серьезное, что положительно скажется на вашем будущем.

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