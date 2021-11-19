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19.11
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В России могут изменить упаковки сигарет и алкоголя из-за государственной символики

8:09:2711/19/2021
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Такое предложение сделал депутат Госдумы и руководитель проекта «Трезвая Россия».

Алкогольную и табачную продукцию, использующую символы, схожие на государственные знаки, могут запретить.

В России руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что упаковку сигарет и алкогольной продукции нужно изменить. По мнению парламентария, необходимо ограничить использование государственных символов на таких упаковках. Соответствующее письмо была направлено на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Также мужчина отметил, что некоторые из производителей подобного товара преднамеренно используют на этикетках продукции символы, схожие с государственными. Также Хамзаев заявил, что Россия занимается продвижением политики, пропагандирующей здоровый образ жизни и ограничивающей употребление вредных для организма веществ.

– Исходя из вышесказанного, прошу вас оценить возможность ограничения продажи такой продукции.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что флаг гимн России – это моральное и нравственное основание государственности, которые нужны для государственной независимости и продолжают традиции народа.

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депутатзаконалкогольограничение
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