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19.11
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В организме Марины Хлебниковой врачи обнаружили алкоголь

8:16:3211/19/2021
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В тот день певица вернулась с гастролей сильно уставшей.

Хлебникова была пьяна во время пожара. Фото: Instagram @marina_hlebnikova_official

В Москве в крови пострадавшей от пожара Марины Хлебниковой был обнаружен алкоголь. Пожар случился минувшей ночью в одной из столичных квартир многоэтажного дома, расположенного по улице Ратной. В жилом помещении на момент возгорания находились пять человек: артистка, ее муж, дочь и родители. Именно девочка смогла вызвать спасательные службы первой.

Возгорание тушили 10 машин пожарной службы, первым из квартиры вынесли мужчину, а затем в бессознательном состоянии был изъята и сама певица. По предварительным данным, сейчас женщина находится в медикаментозной коме. У нее обгорело более 50% тела, пострадала кожа лица, голы, груди и бедер. Также известно, что пострадали верхние дыхательные пути.

На запах дыма прибежали соседи, которые постучались в дверь. Известно, что в тот день исполнительница вернулась с гастрольного тура и находилась в утомленном состоянии. Предварительной причиной возгорания называют сигарету, которую звезда забыла потушить.

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огоньвозгораниепожарПожарные.Марина Хлебникова
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