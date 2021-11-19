В организме Марины Хлебниковой врачи обнаружили алкоголь

В Москве в крови пострадавшей от пожара Марины Хлебниковой был обнаружен алкоголь. Пожар случился минувшей ночью в одной из столичных квартир многоэтажного дома, расположенного по улице Ратной. В жилом помещении на момент возгорания находились пять человек: артистка, ее муж, дочь и родители. Именно девочка смогла вызвать спасательные службы первой.
Возгорание тушили 10 машин пожарной службы, первым из квартиры вынесли мужчину, а затем в бессознательном состоянии был изъята и сама певица. По предварительным данным, сейчас женщина находится в медикаментозной коме. У нее обгорело более 50% тела, пострадала кожа лица, голы, груди и бедер. Также известно, что пострадали верхние дыхательные пути.
На запах дыма прибежали соседи, которые постучались в дверь. Известно, что в тот день исполнительница вернулась с гастрольного тура и находилась в утомленном состоянии. Предварительной причиной возгорания называют сигарету, которую звезда забыла потушить.