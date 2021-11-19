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В Бердске 4 из 27 депутатов подписались под обращением в правительство против новой мусорной свалки: «Избиратели не просили», а «Единая Россия» еще думает

8:06:2411/19/2021,Анастасия Солодкова
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До 24 ноября нужно направить письмо с выражением позиции горсовета в региональный минЖКХ, пока идет общественное обсуждение мусорной терсхемы. Народные избранники объяснили свои «за» и «против».

Депутат Андрей Ковальский считает, что Бердск может вообще остаться без полигона ТКО. Фото: Анастасия Солодкова/"Курьер.Среда"
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Министерство Новосибирской области заявило, что проект новой мусорной свалки у кладбища Бердска не прошел государственную экспертизу. Эксперты Росприроднадзора еще работают

Министерство Новосибирской области заявило, что проект новой мусорной свалки у кладбища Бердска не прошел государственную экспертизу. Эксперты Росприроднадзора еще работают«Мусорная свалка в 5 км от центра Бердска»: Депутаты подписывают протестное обращение в правительство и требуют вычеркнуть полигон из схемыЕщё 255 новости

Бердские депутаты пока не проявляют особой активности в подписании обращения в правительство Новосибирской области против размещения новой мусорной свалки на границе с Бердском. С инициативой поставить подпись под просьбой исключить земельный участок у искитимского поселка Маяк из территориальной схемы обращения с отходами выступила депутат Елена Белова.

Она является одной из самых активных противников частного полигона ТКО у бердского кладбища. Именно ей принадлежат многочисленные запросы во всевозможные инстанции и ведомства — от бердской прокуратуры, СибНИА им. Чаплыгина до Министерства обороны и Минпромторга. На сессии горсовета Бердска 18 ноября она попросила коллег по депутатскому округу поставить подписи под протестным обращением, адресованным министру ЖКХ и энергетики Денису Архипову.

Поскольку правительство Новосибирской области объявило до 10 декабря общественное обсуждение корректировки «мусорной» терсхемы, Белова решила воспользоваться случаем и выразить мнение бердчан, выступающих против свалки под носом у Бердска. Протестные настроения, напомним, будоражат Бердск с лета 2020 года, когда на земельном участке, принадлежащем крупному бердскому бизнесмену Виктору Голубеву, появилась строительная техника и бытовка для рабочих. Была попытка начать строительство будущего полигона. После того, как горожане возмутились, вышли на акции, начали писать письма, стройка остановилась. Но, судя по всему, в скором времени ее могут разморозить. Ведь в проекте территориальной схемы обращения с отходами в числе новых 17 свалок значится и у Маяка.

И пока терсхема не утверждена официально, бердчане всеми способами пытаются вычеркнуть этот полигон из списка. Однако за день обращение в региональное правительство, кроме самой Беловой, подписали всего три депутата. При этом некоторые из народных избранников аргументируют тем, что люди их об этом не просили, а значит, избиратели не против мусорной свалки близ города-курорта с населением в 103 тыс. человек.

Стратегический военный объект

Депутат Дмитрий Титов, подписавший обращение, напротив, заявил, что его избиратели высказывались против полигона и даже в ходе предвыборной кампании просили внести этот вопрос в наказы. Но горсовет Бердска сделать этого не может, поскольку речь идет о территории Искитимского района.

- Меня избиратели просили. Тема неоднократно поднималась во время предвыборной кампании в августе-сентябре 2021 года. Это действительно волнует граждан, - высказался «Курьер.Среда» Титов, отметив, что бердчане перестали активно протестовать против свалки, считая это бесполезным. - Если власти захотят эту свалку построить, они ее все равно построят. Но вопрос не остается быть менее актуальным и болезненным для горожан.

Первым обращение подписал, напомним, представитель фракции КПРФ в горсовете Аркадий Брагин. Как пояснил он «Курьер.Среда», целесообразность размещения полигона именно в этом месте ставится под сомнение возникающими гуманитарными и юридическими проблемами. Он высказал уверенность, что областная власть прислушается к мнению бердчан и выделит для свалки другой земельный участок — подальше от Бердска.

Титов согласен с этими аргументами и одновременно выдвигает свои.
- Участок находится слишком близко к бердскому аэродрому, который, я думаю, будет использоваться. На уровне Государственной думы давно идет серьезная работа по восстановлению малой авиации. А поскольку аэродром используется и Чкаловским заводом для полетов экспериментальной авиации, и ДОСААФ, из соображений безопасности полетов свалки там быть не должно. Второе: предполагаемый полигон будет находиться у истока реки Раздельной, впадающей в Обское море на уровне бердского водозабора, что тоже не улучшит экологическую ситуацию. Как минимум это напряжет наши очистные сооружения. Третье: есть гуманитарно-нравственный аспект. Свалка планируется в нескольких сотнях метрах от бердского кладбища, а у многих там лежат предки. Кому захочется, чтобы на могилах валялись пакеты и постоянно был другой мусор? Этот момент, думаю, не менее важен, чем экологический, - прокомментировал «Курьер.Среда» Дмитрий Титов.

По его словам, горсовет Бердска может и должен (или часть депутатов) высказать свою позицию, но он не может кардинально повлиять на решение региональной власти, поскольку место свалки не входит в зону ответственности бердской власти. - Мы можем только высказать свое мнение и ждать, что решит региональная власть. С одной стороны, по закону ее там быть не должно. С другой - у правительства Новосибирской области свой интерес. Вместе с тем, наблюдается очередной виток напряженности в международных отношениях. Не исключено, что бердский аэродром может понадобиться военному ведомству для каких-то своих задач. Рискну предположить, что аэродром еще будут использовать по своему прямому назначению, - пояснил Титов.

Отвергая, предлагай

Фракция «Единой России» в горсовете Бердска пока не выработала однозначную позицию — подписывать ли обращение в минЖКХ, составленное Еленой Беловой. Как рассказал «Курьер.Среда» Андрей Ковальский, на следующей недели депутатский корпус всем составом намерен обсудить вопрос, чтобы принять решение. - Мы планируем в понедельник или во вторник собраться всем депутатам, еще раз проговорить, обсудить и после этого будем принимать решение. Фракция «Единой России» не принимала решение не подписывать обращение. Более того, некоторые хотели еще вчера поставить подписи, но когда поступило предложение обсудить, решили подождать, - рассказал 19 ноября Ковальский.

Его лично беспокоит то, что после исчерпания ресурсов существующей в Бердске мусорной свалки отходы будет некуда возить.
- Осталось 10 лет, а мы ничего не придумали. Наверное, правильно, что Елена Викторовна говорит о переносе будущей свалки в другое место. Но где? Критикуя, мы должны предлагать. А у нас нет других вариантов. Мы не имеем права вести себя, как бабушки на завалинке, — это не нравится, это нам не надо. Ведь мы ни разу эту тему новым составом Совета не обсуждали, - заявил депутат Ковальский.

Он считает, что все протестные разговоры и акции бессмысленны, пока нет четкого ответа из Минобороны о судьбе аэродрома, что он есть в планах как стратегический объект. Между тем, не исключает, что в ходе обсуждения с коллегами возникнут дополнения в обращение региональному минЖКХ.

- Мы решили, что уже 24 ноября должны отправить обращение с подписями в правительство по электронной почте и письмом. Времени остается мало, - отметила Елена Белова.
А пока бердчане имеют возможность своим депутатам, которым оказали доверие представлять свои интересы, высказать свое отношение по мусорной свалке и потребовать поставить подпись от имени всех избирателей своего округа. Найти контакты своего депутата можно на официальном сайте администрации Бердска.

По последним данным, проект новой свалки на границе с Бердском еще не прошел экологическую экспертизу, а посему говорить о строительстве пока преждевременно, заверили в минЖКХ Новосибирской области.

справка

Новая мусорная свалка рассчитана на 40 тыс. кубометров мусора в год, что меньше, чем производит Бердск. Хотя предполагается вываливать туда отходы не только бердчан, но и жителей Искитима и Академгородка.

Сооружение полигона ТКО оценено в 430 млн рублей — вкладываться будет частный инвестор.

Как сказано в проекте терсхемы, отходы будут храниться под открытым небом, возможно строительство сортировочной линии.

По официальным данным, свалка под Бердском должна открыться в 2023 году.

Она будет находиться в 800 метрах от дачных обществ, где люди живут круглый год, в 5 км от центра города, в непосредственной близости к аэродрому «Бердск-Центральный» и в истоке речки Раздельной (Гуменки), впадающей в Новосибирское водохранилище.

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Аноним, 19 ноября 2021 8:16:56
Интересно и что же они делал 10 лет то?
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