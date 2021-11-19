Стало известно, сколько зараженных коронавирусом выявили в Бердске 19 ноября

В Бердске за 24 часа коронавирусом заразились еще 14 человек. Таким образом, общее число заболевших в городе составляет 3006 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1068 жителей Бердска, из них 385 пациентов сдали ПЦР-тесты, такие данные предоставляет оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в регионе. Выздороветь и выписаться за тот же период удалось 2697 пациентам.
Также заболевшие выявлено в образовательных учреждениях города. Всего заразились 46 воспитанников, из них 30 школьников, а 16 человек – в детских садах. Также заразились два сотрудника. Общее число контактных лиц в сфере образования в Бердске составляет 949 человек, из них 743 в школах, 206 человек – в дошкольных учреждениях. Закрыться из-за эпидемиологической ситуации успели 16 групп в детских садах и 30 классов. А по ОРВИ закрылись три класса и столько же групп в садиках.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Казани одна из студенток, отравившихся метанолом скончался в реанимации. Девушка была первой, кто обратился за медицинской помощью, у нее отнималась рука и пропадала речь. По словам друзей, у пациентки была одна почка. Она находилась в коме, а концентрация метанола после употребления суррогатного алкоголя в ее организме составляла более 3%.