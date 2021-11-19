Прикольные открытки и добрые стихи для поздравления во Всемирный день ребенка 20 ноября

Всемирный день ребенка
Встречаем всей планетой,
Счастливы пусть будут
На Земле все дети.
Живут пусть окруженные
Любовью и добром,
Веселым шумом, гамом
Наполнят каждый дом.
Под мирным, чистым небом
Растут пусть наши дети
И, словно детский мячик,
Кружится планета.
Со Всемирным днем ребенка
Поздравляю от души!
Пусть жизнь будет яркой, звонкой.
Дни пусть будут хороши.
Много солнца я желаю,
Много нежности, тепла.
Чтоб карета золотая
Тебя к счастью бы везла.
Чтоб желанья исполнялись
Даже без волшебных слов.
Чтоб тобой все восторгались.
Смеха, радости, цветов!
Дети — это счастье, это свет,
Пускай будет у каждого ребенка
Детство слаще тысячи конфет,
Желаю счастья каждому зайчонку!
Мне хочется, что в мире всех детишек
Родители любовью окружали,
И милых своих дочек и сынишек
Всем сердцем и душою обожали!
Стихи: Поздравок
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