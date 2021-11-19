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В Новосибирске полиция объявила в розыск мужчину, разбившего окно машины и укравшего банковскую карту

8:37:3111/19/2021
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Он несколько раз расплачивался ей в магазинах.

Полиция разыскивает данного мужчину. Фото: МВД России по Новосибирской области.

В Новосибирске полиция разыскивает мужчину, который разбил окно машины и похитил из нее банковскую карточку. После чего злоумышленник неоднократно расплачивался ею в разных магазинах города. В общей сложности похититель потратил порядка пяти тысячи рублей. Инцидент произошел 10 ноября. Такая информация появилась на официальном сайте главного управления МВД России по Новосибирской области.

Также на сайте ведомства пишут, что на вид мужчине 35-40 лет, он худощавого телосложения, а волосы средней длинны, тёмные. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении преступника, органы правопорядка просят сообщить по телефонам (383) 232-21-73, 232-21-84, 8-999-451-26-29. Также заявители гарантируют сохранение анонимности.

Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за совершенное преступление. Ему будет вменяться деяние, предусмотренное статье 158 УК РФ – "кража".

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деньгихищениеворРозыск.
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