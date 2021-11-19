Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
19.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В России выявлено рекордное число смертей за сутки от коронавируса

8:50:3011/19/2021
0

Всего было выявлено 37 156 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувший день.

В России зафиксировано рекордное количество смертности за 24 часа от ковида. Фото: Pixabay.com

За прошедшие сутки в России скончались 1 254 человека от коронавируса. Это новый рекорд по стране за весь период пандемии. Всего было выявлено 37 156 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздороветь за тот же период времени удалось 37 004 россиянам. В столице было обнаружено 3 371 новый случай, это на 691 меньше, чем вчера. В столичном регионе зафиксировано 1 777 случаев заражения, а в Санкт Петербурге – 2 714.

Рекордные показатели смертности держатся уже на протяжении трех дней. Таким образом, портал «Курьер.Среда» писал, что вчера было выявлено 1 251 летальных исходов из-за пандемии коронавируса. А Количество заразившихся за предыдущие сутки составляло 37 374, это на 218 случаев больше, чем сегодня. Общее число летальных исходов на вчерашний день составляло 9 219 912. Сегодня их стало больше на 1 254 случая.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
статистикакоронавирусКовид
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А в ы переболели коронавирусом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В России выявлено рекордное число смертей за сутки от коронавируса
8:50:30 11/19/2021
В России выявлено рекордное число смертей за сутки от коронавируса
В Новосибирске полиция объявила в розыск мужчину, разбившего окно машины и укравшего банковскую карту
8:37:31 11/19/2021
В Новосибирске полиция объявила в розыск мужчину, разбившего окно машины и укравшего банковскую карту
Продюсер Марины Хлебниковой опроверг слухи о ее проблемах с алкоголем
8:26:47 11/19/2021
Продюсер Марины Хлебниковой опроверг слухи о ее проблемах с алкоголем
Бердск«Хоть ложись и помирай»: В Бердске к 30-летнему пациенту с коронавирусом с низкой сатурацией две недели не может приехать скорая помощь, заявила мать
8:24:13 11/19/2021
«Хоть ложись и помирай»: В Бердске к 30-летнему пациенту с коронавирусом с низкой сатурацией две недели не может приехать скорая помощь, заявила мать
БердскСтало известно, сколько зараженных коронавирусом выявили в Бердске 19 ноября
8:22:42 11/19/2021
Стало известно, сколько зараженных коронавирусом выявили в Бердске 19 ноября
В организме Марины Хлебниковой врачи обнаружили алкоголь
8:16:32 11/19/2021
В организме Марины Хлебниковой врачи обнаружили алкоголь
В России могут изменить упаковки сигарет и алкоголя из-за государственной символики
8:09:27 11/19/2021
В России могут изменить упаковки сигарет и алкоголя из-за государственной символики
БердскВ Бердске 4 из 27 депутатов подписались под обращением в правительство против новой мусорной свалки: «Избиратели не просили», а «Единая Россия» еще думает
8:06:24 11/19/2021
В Бердске 4 из 27 депутатов подписались под обращением в правительство против новой мусорной свалки: «Избиратели не просили», а «Единая Россия» еще думает
«Настроена позитивно»: Адвокат 18-летней Валерии Башкировой, которая насмерть сбила двоих детей в Москве, намерен обжаловать жесткий приговор
8:05:44 11/19/2021
«Настроена позитивно»: Адвокат 18-летней Валерии Башкировой, которая насмерть сбила двоих детей в Москве, намерен обжаловать жесткий приговор
Прогноз Анжелы Перл на 2022 год для каждого знака зодиака
8:00:12 11/19/2021
Прогноз Анжелы Перл на 2022 год для каждого знака зодиака