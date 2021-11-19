В России выявлено рекордное число смертей за сутки от коронавируса

За прошедшие сутки в России скончались 1 254 человека от коронавируса. Это новый рекорд по стране за весь период пандемии. Всего было выявлено 37 156 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздороветь за тот же период времени удалось 37 004 россиянам. В столице было обнаружено 3 371 новый случай, это на 691 меньше, чем вчера. В столичном регионе зафиксировано 1 777 случаев заражения, а в Санкт Петербурге – 2 714.
Рекордные показатели смертности держатся уже на протяжении трех дней. Таким образом, портал «Курьер.Среда» писал, что вчера было выявлено 1 251 летальных исходов из-за пандемии коронавируса. А Количество заразившихся за предыдущие сутки составляло 37 374, это на 218 случаев больше, чем сегодня. Общее число летальных исходов на вчерашний день составляло 9 219 912. Сегодня их стало больше на 1 254 случая.