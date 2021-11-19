Стала известна стоимость пластической операции, после которой скончалась блогер из Новосибирска

Операция Новосибирскому блогеру в Красноярске, после которой девушка скончалась, обошлась в 1,13 миллиона рублей. А в Следственном комитете по Красноярскому краю завели уголовное дело после гибели девушки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека.
Яна Фиалковская приехала в Красноярск для проведения пластической операции, 47-летнюю девушки оперировали 1 ноября. А 2 числа пациентка скончалась, врачи назвали тромбоэмболию легочных путей причиной смерти. Девушка была тренером по похудению, она работала в сфере кетодиеты. А два года назад похудела на 60 килограмм за 365 дней. Знакомые девушки сообщают, что она ездила в Красноярск, чтобы подтянуть кожу на животе и подтянуть грудь.
Известно, что клиника, в которой девушка проходила терапию, находится по адресу Мира 91 – Красноярский центр пластической хирургии. Ведомство отказалось от дачи каких-либо комментариев. Сейчас следственные органы изъяли всю необходимую документацию для проведения экспертиз.