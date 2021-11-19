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В Екатеринбурге рецидивист, находящийся в федеральном розыске, во время допроса напал с ножницами на следователя

9:30:2811/19/2021
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Мужчина заключен под стражу, а правоохранителю оказали необходимую помощь.

Мужчина нанес несколько резанных ран следователю. Фото: руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В Екатеринбурге в отделении полиции по улице Кишиневская, 35/А ранее судимый рецидивист Храмов 1987 года рождения, который находился в федеральном розыске, несколько раз ударил ножницами сотрудника правоохранительных органов. Все случилось восьмого ноября во время допроса по уголовному делу. Сотрудник полиции был доставлен в ОКБ №1, где ему оказали первую медицинскую помощь. Госпитализация пострадавшему не понадобилась, об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

– Преступник неожиданно взял ножницы и нанес ими несколько резанных ран следователю. Сейчас он помещен в следственный изолятор, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении преступника за посягательства на жизнь представителя МВД, который находился при исполнении. За такое преступление ему может грозить наказание в виде лишения свободы на пожизненный срок, – сообщил глава ведомства.

А в Следственном комитет по Железнодорожному району Екатеринбурга сообщили, что молодому человеку уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 295 Ук РФ – посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование. Также в ведомстве заявили, что на место происшествия прибыли сотрудники отдела криминалистики и следователи по особо важным делам. Преступника ждет принудительная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

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