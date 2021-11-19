На повышение МРОТ и прожиточного минимума из бюджета России выделят 30 млрд рулей

В России Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что в 2022 году на повышение МРОТ и прожиточного минимума будет выделено 30 млрд рублей из бюджета страны. Также 18 ноября президент России Владимир Путин поручил повысить те же пособия в 2022 году на 8,6%. По подсчетом главы Минтруда прожиточный минимум в следующем году составит 12 654 рублей, это прирост на 8,6% к уровню 2021 года.
– Для работающих россиян прожиточный минимум составит 13 793 рублей, а для пенсионеров – 10 882 рубля. Для детей тот же минимум будет составлять 12 274 рублей. А МРОТ в следующем году будет составлять 13 890 рублей, что на 8,6% выше, чем в этом году, – сообщил глава ведомства.
В пресс-службе организации заявили, что прожиточный минимум устанавливается для выявления критерия нуждаемости в качестве социальных выплат. Также исходя из этого числа осуществляются выплаты для семей, в которых есть дети и федеральные и социальные надбавки к пенсиям. А размер МРОТ имеет влияние на установления минимального размера больничного. Такое увеличение запланировано из-за инфляции.