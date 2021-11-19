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В США после 2024 года будет действовать резолюция о непризнании Путина президентом

9:59:1011/19/2021
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Путина не будут признавать главой государства, если он будет баллотироваться на новый срок.

В США внесен проект резолюции о непризнании Путина президентом. Фото: Pixabay.com

В США в палате представителей Конгресса предложили не признавать Президента России Владимира Путина главой Российского государства, если он примет решение баллотироваться на новый срок правления. Решение будет носить рекомендательный характер, если его примут. Заявители Стив Коэн и Джо Уилсон пишут, что глава России правит государством из-за нарушений правил проведения выборов, что нарушает законы государства. Также по словам мужчин, поправки в конституцию, которые были введены в 2020 году, нарушают международные обязательства страны.

– Если Путин будет продлевать свой срок, мы должны не признавать его главой государства, потому что он слишком находится в правлении, – говорится в проекте резолюции.

Также 5 ноября Путин подписал указ о приведении избирательного закона в соответсвии с поправками. Такое действие позволяет Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву баллотироваться на пост президента еще два раза. А ранее глава государства не мог занимать вакансию более двух раз к ряду.

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главапрезидентНепризнаниеВладимир Путин
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