Блогер из Новосибирска, похудевшая на 60 килограммов, умерла на операционном столе

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 47-летней жительницы Новосибирска после перенесенной пластической операции. Такое заявление сделали в СК по Красноярскому краю и Хакасии. Погибшая – популярный блогер из Новосибирска. Женщина набрала аудиторию после того, как похудела на 60 килограмм за один год и начала помогать избавляться от лишнего веса своим подписчикам.
– Уголовное дело возбуждено по факту смерти 47-летней жительницы Новосибирска. Подозреваемые, который предстоит установить, будут обвиняться в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека, – сообщается в ведомстве.
По предварительным данным пластическая операция была проведена в одной из Красноярских клиник 1 ноября. На следующий день пациентка скончалась. По данным экспертов, смерть наступила из-за тромбоэмболии легочных путей. Операция стоило более одного млн рублей.