Волочкова заявила в полицию о хищении мошенниками 1,7 млн рублей - обещали хорошие проценты

Полиция Москвы проверит сотрудников компании QBF на причастность к хищению 1,7 миллионов рублей у известной балерины Анастасии Волочковой. Об этом стало известно из сообщения источника в правоохранительных органах
- Вечером 17 ноября в отдел МВД России по Тверскому району с письменным заявлением обратилась Анастасия Волочкова, которая заявила о хищении у нее 1,7 млн рублей сотрудниками компании QBF, - рассказал собеседник для ТАСС.
Волочкова подала заявление в полицию и указала, что в июне 2020 года представитель компании QBF, как он себя назвал, предложил балерине увеличить ее доход и вложить деньги под проценты. Она согласилась и 31 июля приехала для заключения договора в офис на Пресненской набережной, дом 8, строение 1 и перечислила сначала 2 миллиона рублей, а затем еще 1 миллион рублей. Ей пообещали прибыль в 10% годовых.
Спустя три месяца Волочкова получила обратно полтора миллиона рублей, а остальных денег она больше не видела. Ущерб балерина оценила в 1,7 миллиона рублей и обратилась в полицию. Там начали проверку.
Ранее в СМИ сообщали, что возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников инвестиционной компании QBF по подозрению в хищении средств вкладчиков. В частности, по делу задержали соучредителя ООО QBF Зелимхана Мунаева, юриста этой организации Евгению Россиеву и директора филиальной сети компании Владимира Пахомова. Известно, что всех арестовали, и обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Мунаеву вменяют кражу с причинением значительного ущерба гражданину.