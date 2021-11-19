Мощные душевные молитвы на день памяти Матроны Константинопольской 22 ноября

22 ноября Русской православной церковью отмечается день Матроны Константинопольской. Также его называют как Матрены зимние.
Святая Матрона родилась на территории Малой Азии в V веке от рождения Иисуса Христа. Она рано вышла замуж, у нее родился малыш. В итоге супруги зажили в Константинополе, где Матрона открыла для себя христианство. В какой-то момент она сбежала от семьи и, чтобы спрятаться, притворилась мужчиной, начав службу в качестве монаха в мужском монастыре. В итоге ее разоблачили, но за чистые намерения она была сослана в женский монастырь, где Матрона провела долгие годы своей жизни, где трудилась и молилась Богу. В конце концов, ее муж умер, а Матрона вернулась в Константинополь. Там она основала женский монастырь.
В день Матроны принято молиться святой и посещать церковь. Считается, что мольба преподобной может исцелить верующего от недуга. Еще при жизни Матрона обладала дарам предсказания и исцеления ослепших. Именно поэтому помолиться Матроне в этот день крайне важная и полезная традиция. В качестве молитвы может выбрать любое обращение ко святой Константинополя. Мы же предложим ниже два варианта.
Однако стоит помнить, что 22 ноября необходимо избегать ряда запретов, чтобы молитва была услышана Небесами. Во-первых, категорически запрещено грешить, вступать в конфликты, спорить, желать окружающим зла, а также грустить. В день мольбы нужно находиться в состоянии покоя и гармонии.
Молитвы в этот светлый праздник:
Напомним, что 28 ноября Русская православная церковь начнет соблюдать Рождественский пост.