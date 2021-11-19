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Путин узаконил выплаты пенсионерам за счет конфискованных у коррупционеров денег и имущества

11:29:5211/19/2021
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Поправки приняты в законе об обязательном пенсионного страховании. Бюджет Пенсионного фонда пополняется из нескольких источников. Появился еще один.

Путин принял решение одобрить перечисление конфискованных денег в ПФР. Фото: Кремлин.ру

Президентом России Владимиром Путиным одобрены поправки в законодательство об обязательном пенсионном страховании. Они предусматривают расширение источников доходов Пенсионного фонда России (ПФР) за счет средств, конфискованных у коррупционеров.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По действующему законодательству средства фонда пополняются за счет страховых взносов, средств федерального бюджета, сумм пеней и иных финансовых санкций, также туда перечисляются средства от размещения (инвестирования) временно свободных средств обязательного пенсионного страхования. В ПФР также поступают деньги от физлиц и организаций в виде добровольных взносов и средства выплатного резерва для осуществления выплаты накопительной пенсии.

Ранее о перечислении в ПФР конфискованных денег говорила Елена Бибикова, зампред социального комитета Совета Федерации. Также она пояснила, что пенсионерам пойдут и деньги, вырученные от продажи конфискованного имущества.

Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что накопительная часть пенсии, замороженная в 2014 году, останется таковой до 2023 года. За все время, пока накопительная пенсия россиян не выплачивалась, ПФР удалось сэкономить два триллиона рублей.

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пенсияконфискациякоррупционерыВыплаты.ПФРВладимир Путин
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