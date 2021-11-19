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В магазине "Магия любви" Бердска в черную пятницу 26 ноября горят цены на интимные товары: Укроти свой пыл новыми игрушками по сладкой цене

11:53:1611/19/2021
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Вас приятно удивят не только цены, но и подарки каждому покупателю.

«Магия Любви» специализированный магазин товаров для укрепления и сохранения интимного здоровья. Фото: Sex-opt.ru

Невероятно горят цены!

В эту Черную Пятницу ты можешь позволит себе больше...

Только 26 ноября до 21-00 есть прекрасная возможность приобрести товары интимного назначения по самым привлекательным ценам в году...
Впервые, 26 ноября рекордная выгода на все игрушки и эротическое белье.

Вас приятно удивят не только цены, но и подарки каждому покупателю.

Если вы уже планировали купить себе новую игрушку или попробовать что-нибудь новенькое, именно 26 ноября это тот самый день когда стоит осуществить задуманное.

Магазин «Магия Любви» ждет вас 26 ноября на Черную пятницу. Фото: «Магия Любви»

В этот день «Магия Любви» открывает свои двери до 21-00, до последнего покупателя.

«Магия Любви» специализированный магазин товаров для укрепления и сохранения интимного здоровья вы найдете по адресу:
г.Бердск ул. Лелюха 13.
Ежедневно с 10-00 до 20-00
тел.8(383-41) 2-16-09

Мы работаем с лицами старше 18+

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магия любви бердскчерная пятница в бердскеСекс-шоп Бердск
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БердскВ магазине "Магия любви" Бердска в черную пятницу 26 ноября горят цены на интимные товары: Укроти свой пыл новыми игрушками по сладкой цене
11:53:16 11/19/2021
В магазине "Магия любви" Бердска в черную пятницу 26 ноября горят цены на интимные товары: Укроти свой пыл новыми игрушками по сладкой цене
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