В магазине "Магия любви" Бердска в черную пятницу 26 ноября горят цены на интимные товары: Укроти свой пыл новыми игрушками по сладкой цене

Невероятно горят цены!В эту Черную Пятницу ты можешь позволит себе больше...
Только 26 ноября до 21-00 есть прекрасная возможность приобрести товары интимного назначения по самым привлекательным ценам в году...
Впервые, 26 ноября рекордная выгода на все игрушки и эротическое белье.
Вас приятно удивят не только цены, но и подарки каждому покупателю.
Если вы уже планировали купить себе новую игрушку или попробовать что-нибудь новенькое, именно 26 ноября это тот самый день когда стоит осуществить задуманное.
В этот день «Магия Любви» открывает свои двери до 21-00, до последнего покупателя.
«Магия Любви» специализированный магазин товаров для укрепления и сохранения интимного здоровья вы найдете по адресу:
г.Бердск ул. Лелюха 13.
Ежедневно с 10-00 до 20-00
тел.8(383-41) 2-16-09
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