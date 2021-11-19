Волк утащил мопса на глазах хозяйки: Останки съеденного пса нашли в лесу Мурманской области

В Мурманской области в населенный пункт зашел волк и утащил мопса на глазах его хозяйки. Происшествие произошло в Оленегорске.
- Я гуляла со своей собакой, в этот момент ее схватил волк и утащил. Я даже не успела среагировать. Искали около часа, и нашли уже в лесу, примерно в 50 метрах от ж/д дороги, практически полностью съеденную, - рассказала интернет-редакции ТВ-21 Юлия Мехнина.
В данном населенном пункте на собак нападают дикие животные уже во второй раз. Местные жители предупреждают - не рекомендуется прогуливаться в районе Парковой улицы.
Сообщается, что судя по следам, которые вели к останкам погибшей собаки, там пировала целая стая. Детей выпускать на улицу в городе не рекомендуют вообще.