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Волк утащил мопса на глазах хозяйки: Останки съеденного пса нашли в лесу Мурманской области

11:51:0611/19/2021
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Детей выпускать на улицу в Оленегорске не рекомендуют вообще из-за возможного нападения диких зверей.

Волки нападают на собак в Мурманской области. Фото: Piqsels

В Мурманской области в населенный пункт зашел волк и утащил мопса на глазах его хозяйки. Происшествие произошло в Оленегорске.

- Я гуляла со своей собакой, в этот момент ее схватил волк и утащил. Я даже не успела среагировать. Искали около часа, и нашли уже в лесу, примерно в 50 метрах от ж/д дороги, практически полностью съеденную, - рассказала интернет-редакции ТВ-21 Юлия Мехнина.

В данном населенном пункте на собак нападают дикие животные уже во второй раз. Местные жители предупреждают -  не рекомендуется прогуливаться в районе Парковой улицы.

Сообщается, что судя по следам, которые вели к останкам погибшей собаки, там пировала целая стая. Детей выпускать на улицу в городе не рекомендуют вообще.

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собакаволк. нападениесгрыз
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