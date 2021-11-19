В огромной пробке стоит Бердское шоссе в направлении Бердска из-за перевернувшейся в ДТП Toyota Vitz

В огромной пробке стоит Бердское шоссе в направлении Бердска вечером 19 ноября.
Как рассказали "Курьер.Среда" очевидцы, на втором повороте с трассы Р-256 в Академгородок произошла авария.
- "Тойота Витц" перевернулась и лежит на крыше прямо на проезжей части. Машины ДПС уже приехали. Но дорога стоит колом.
Действительно, как показывают "Яндекс.Карты", на 18.30 пятницы пробка растянулась от Нижней Ельцовки до пересечения с Морским проспектом.
Кроме того, ДТП зафиксировано на на той же полосе в районе Нового поселка в Бердске.
Как стало известно, Toyota Vitz перевернулась в результате столкновения с кроссовером Honda CR-V.
О пострадавших информация пока не поступала.