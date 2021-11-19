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В огромной пробке стоит Бердское шоссе в направлении Бердска из-за перевернувшейся в ДТП Toyota Vitz

11:42:3311/19/2021
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"Тойота" лежит на крыше. Кроме того, ДТП зафиксировано на на той же полосе в районе Нового поселка в Бердске.

Бердское шоссе сковала пробка. Фото: "Курьер.Среда"

В огромной пробке стоит Бердское шоссе в направлении Бердска вечером 19 ноября.

Как рассказали "Курьер.Среда" очевидцы, на втором повороте с трассы Р-256 в Академгородок произошла авария.

- "Тойота Витц" перевернулась и лежит на крыше прямо на проезжей части. Машины ДПС уже приехали. Но дорога стоит колом.

Действительно, как показывают "Яндекс.Карты", на 18.30 пятницы пробка растянулась от Нижней Ельцовки до пересечения с Морским проспектом.

Кроме того, ДТП зафиксировано на на той же полосе в районе Нового поселка в Бердске.

Как стало известно, Toyota Vitz перевернулась в результате столкновения с кроссовером Honda CR-V.

О пострадавших информация пока не поступала.

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