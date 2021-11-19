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Крах карьеры Марины Хлебниковой: Почему погасла звезда, рассказал Иосиф Пригожин

12:41:4511/19/2021
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По словам известного продюсера, Хлебникова не давала публике поводов обсуждать себя после каких-либо скандалов, которых с ней не приключалось, что не добавляет интереса к артисту.

Марина Хлебникова попала в больницу после пожара. Фото: marina_hlebnikova_official

После инцидента с пожаром в доме певицы Марины Хлебниковой заговорили не только о ее физическом состоянии, но и о карьере, которая сошла на нет. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как трудно певице самой пробивать себе дорогу в шоу-бизнесе, особенно если она порядочная, воспитанная и не является эпицентром каких-то скандалов, какой и является Марина.

- Я желаю ей скорейшего выздоровления. Она хорошая девушка, порядочная, умная. Порядочным очень сложно бороться — порядочным, честным, чистым. Без скандалов, без хайпа тяжело двигаться, просто невозможно практически. Новые герои и люди, молодежь особенно — надо их все время в чем-то удовлетворять, какие-то пирожки-печенюшки все время давать. Ну у нее нет, например, таких возможностей или сил, или окружения, — рассказал продюсер для 5-tv.ru.

Пригожин пояснил, что для долголетия на сцене необходим человек, который будет постоянно бегать ради успеха своего подопечного «с факелом» и все поджигать, также он отметил, что в настоящее время недостаточно просто хорошо петь — от этого не прибавится ни уважения, ни успеха — нужно все время идти к одной цели - хайпу, ради чего звезды оказываются на грани приличного и честного.

Иосиф объяснил, что для того, чтобы имя его супруги Валерии оставалось на слуху, ему приходится сворачивать горы, постоянно находиться в поиске каких-то новых идей, коллабораций с молодыми певцами, покорять соцсети и каждый день такие «бои» не прекращаются.

- Для того чтобы быть кем-то в индустрии сегодня, нужно постоянно искать, нельзя уставать даже — как только перестаешь крутить педали велосипеда, ты падаешь. Когда вы хотите, чтобы ваша свеча горела, ее кто-то должен зажечь, — добавил Пригожин.

Как сообщал "Курьер.Среда", Марина Хлебникова попала в больницу со страшными ожогами после пожара в ее квартире.

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пожарпродюсерПевица.Иосиф ПригожинМарина Хлебникова
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