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За грубое задержание школьницы на полицейских завели уголовное дело: Девочка перешла дорогу в неположенном месте

12:05:2211/19/2021
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В ходе доследственной проверки инцидента выявили превышение должностных полномочий - ст. 286 УК РФ.

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СК завел уголовное дело против полицейских за грубое задержание школьницы. Фото: "Курьер.Среда"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении полицейских Петербурга за грубое задержание школьницы. Как сообщили на сайте ведомства, дело завели после публикации в соцсетях видеозаписи, где 14-летнюю девочку силой запихивают в служебный автомобиль.

В ходе доследственной проверки инцидента выявили превышение должностных полномочий - ст. 286 УК РФ.

Кроме того, проверку по факту задержании ребенка в Калининском районе северной столицы инициировал уполномоченного по правам ребенка

В управлении МВД по Ленобласти рассказали, что 17 ноября в 14:30 на Гражданском проспекте сотрудник полиции остановил девочку за грубое нарушение правил дорожного движения - она переходила дорогу в неположенном месте. Нарушительница отказалась предъявить паспорт и сообщить свои персональные данные. Тогда ей предложили проехать в отдел полиции для составления протокола. Но девочка оказала сопротивление. Вызвали ее отца. И только в отделе МВД стражи порядка с удивлением узнали, что задержанная - несовершеннолетняя.

Мать пострадавшей, опубликовавшая видео грубого задержания, рассказала, что дочь довели до истерики. Очевидица происходящего заявила, что напишет на жалобу, но полицейские это не отреагировали.

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