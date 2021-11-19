В Австрии вводят полный локдаун с 22 ноября и обязательную вакцинацию от коронавируса

В Австрии с 1 февраля 2022 года вводится всеобщая обязательная вакцинация от коронавируса. Об этом стало известно 19 ноября из сообщения канцлера Александра Шалленберга.
- Мы пришли к сложному решению – к решению немедленно ввести общенациональную обязательную вакцинацию, – заявил он.
В стране вводится четвертый общенациональный локдаун. Это произойдет уже после 22 ноября. В настоящее время сообщается, что в больницах Австрии очень много заразившихся, места для новых пациентов больше нет. Локдаун объявлен на 20 дней.
Канцлер Шалленберг заявил, что за рост заражаемости в стране вина возлагается на тех, что не желает делать прививку от коронавируса.