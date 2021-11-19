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В Австрии вводят полный локдаун с 22 ноября и обязательную вакцинацию от коронавируса

1:34:1411/19/2021
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Всем гражданам страны поставят прививки против ковида, вне зависимости от их желания.

В Австрии новый рост заражаемости - вводится локдаун. Фото: Pixabay
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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В Австрии с 1 февраля 2022 года вводится всеобщая обязательная вакцинация от коронавируса. Об этом стало известно 19 ноября из сообщения канцлера Александра Шалленберга.

- Мы пришли к сложному решению – к решению немедленно ввести общенациональную обязательную вакцинацию, – заявил он.

В стране вводится четвертый общенациональный локдаун. Это произойдет уже после 22 ноября. В настоящее время сообщается, что в больницах Австрии очень много заразившихся, места для новых пациентов больше нет. Локдаун объявлен на 20 дней.

Канцлер Шалленберг заявил, что за рост заражаемости в стране вина возлагается на тех, что не желает делать прививку от коронавируса.

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локдаунобязательная вакцинацияВакцинация.
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