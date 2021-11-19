Оголившихся на фоне храма Спаса-на-крови в Петербурге двух блогеров разыскивает полиция

Полиция объявила в розыск двух молодых людей, которые обнажили гениталии на фоне храма Спас-на-Крови в Санкт-Петербурге. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе городского управления МВД. Уточняется, что блогеры уже удалили свои страницы в соцсетях, однако это не спасет их от наказания.
Но их личности сейчас устанавливают. Их задержат и привлекут к ответственности. Непристойное фото обнаружили в ходе мониторинга соуиальных сетей.
По данным портала 78.ru, снимок был опубликован в Instagram еще летом, о внимание на него обратили только сейчас, когда он начал гулять по Сети.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Москве таджикского блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову суд приговорил к 10 месяцам колонии за оскорбление чувств верующих. Они сделали провокационные фото на фоне Храма Василия Блаженного на Красной площади.
Позже в Петербурге задержали 31-летнюю блогершу, устроившую фотосессию с обнаженными ягодицами на фоне Исаакиевского собора. Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.