Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
19.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Оголившихся на фоне храма Спаса-на-крови в Петербурге двух блогеров разыскивает полиция

1:19:4111/19/2021
0

Один показал гениталии, второй ягодицы. Несмотря на то, что они удалили свои аккаунты, их найдут и накажут.

Полиция ищет оголившихся блогеров у храма Спас-на-Крови. Фото: Википедия

Полиция объявила в розыск двух молодых людей, которые обнажили гениталии на фоне храма Спас-на-Крови в Санкт-Петербурге. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе городского управления МВД. Уточняется, что блогеры уже удалили свои страницы в соцсетях, однако это не спасет их от наказания.

Но их личности сейчас  устанавливают. Их задержат и привлекут к ответственности. Непристойное фото обнаружили в ходе мониторинга соуиальных сетей.

По данным портала 78.ru, снимок был опубликован в Instagram еще летом, о внимание на него обратили только сейчас, когда он начал гулять по Сети.

Как сообщал "Курьер.Среда", в Москве таджикского блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову суд приговорил к 10 месяцам колонии за оскорбление чувств верующих. Они сделали провокационные фото на фоне Храма Василия Блаженного на Красной площади.

Позже в Петербурге задержали 31-летнюю блогершу, устроившую фотосессию с обнаженными ягодицами на фоне Исаакиевского собора. Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
храмоскорбление чувств верующихразыскивает полицияудалилигениталии
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

В чем смысл демонстрации голого тела на фоне храма?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Оголившихся на фоне храма Спаса-на-крови в Петербурге двух блогеров разыскивает полиция
1:19:41 11/19/2021
Оголившихся на фоне храма Спаса-на-крови в Петербурге двух блогеров разыскивает полиция
В России прошел пик заражаемости коронавирусом, рассказал вирусолог
1:01:46 11/19/2021
В России прошел пик заражаемости коронавирусом, рассказал вирусолог
В Михайлов день 21 ноября на Руси ели от пуза: ведь через неделю начнется строгий Рождественский пост. Что накрыть на стол в праздник
1:00:42 11/19/2021
В Михайлов день 21 ноября на Руси ели от пуза: ведь через неделю начнется строгий Рождественский пост. Что накрыть на стол в праздник
Крах карьеры Марины Хлебниковой: Почему погасла звезда, рассказал Иосиф Пригожин
12:41:45 11/19/2021
Крах карьеры Марины Хлебниковой: Почему погасла звезда, рассказал Иосиф Пригожин
Увеличение Путиным прожиточного минимума и МРОТ поможет бороться с бедностью, оценили в Госдуме
12:22:57 11/19/2021
Увеличение Путиным прожиточного минимума и МРОТ поможет бороться с бедностью, оценили в Госдуме
За грубое задержание школьницы на полицейских завели уголовное дело: Девочка перешла дорогу в неположенном месте
12:05:22 11/19/2021
За грубое задержание школьницы на полицейских завели уголовное дело: Девочка перешла дорогу в неположенном месте
Этот заговор нужно успеть прочитать в Полнолуние 19 ноября 2021 года, пока Луна не скрылась. Так удача не покинет до Новой Луны
12:00:51 11/19/2021
Этот заговор нужно успеть прочитать в Полнолуние 19 ноября 2021 года, пока Луна не скрылась. Так удача не покинет до Новой Луны
БердскВ магазине "Магия любви" Бердска в черную пятницу 26 ноября горят цены на интимные товары: Укроти свой пыл новыми игрушками по сладкой цене
11:53:16 11/19/2021
В магазине "Магия любви" Бердска в черную пятницу 26 ноября горят цены на интимные товары: Укроти свой пыл новыми игрушками по сладкой цене
Волк утащил мопса на глазах хозяйки: Останки съеденного пса нашли в лесу Мурманской области
11:51:06 11/19/2021
Волк утащил мопса на глазах хозяйки: Останки съеденного пса нашли в лесу Мурманской области
Прикольные открытки и добрые стихи для поздравления во Всемирный день ребенка 20 ноября
11:45:33 11/19/2021
Прикольные открытки и добрые стихи для поздравления во Всемирный день ребенка 20 ноября