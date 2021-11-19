Насильнику и убийце двух девочек-сестер в Рыбинске суд назначил третью психиатрическую экспертизу

В Ярославском областном суде принято решение провести еще одну, третью, экспертизу о психиатрическом состоянии подозреваемого Виталия Молчанова. Он, по мнению следователей, совершил в 2020 году изнасилование и убийство двух девочек-сестер, а после надругался над их телами. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы суда 19 ноября.
- В Ярославском областном суде сегодня по уголовному делу о применении мер медицинского характера в отношении жителя Рыбинска назначена экспертиза, судебное заседание отложено, дата следующего заседания не определена, - проинформировали в пресс-службе.
Данная экспертиза будет проводиться после того, как уже поступили заключения экспертов из Ярославля и Санкт-Петербурга.
Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в сентябре 2020 года в Рыбинске были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти. В совершении преступления стали подозревать сожителя матери убитых детей, который годом ранее освободился из колонии после того, как отсидел срок за совершение особо тяжкие преступления, в том числе убийства. Он был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов в кустах в пригороде Рыбинска, где прятался от полиции.