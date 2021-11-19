Кого ждет повышение зарплаты после увеличения МРОТ по инициативе президента, рассказала Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что повышенная индексация прожиточного минимума и рост выплат коснутся порядка 16 миллионов россиян, а повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) затронет около трех миллионов граждан России. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам вице-премьера 19 миллионов граждан страны ожидают материальные изменения, которые обеспечиваются из федерального бюджета, внебюджетных фондов и бюджетов российских регионов.
Ранее глава государства Владимир Путин внес предложение о повышении прожиточного минимума на 8,6% до показателя 12 654 рубля. По словам российского президента, запланированная ранее индексация в 2,5% не покроет растущей инфляции. Также он предложил поднять размер МРОТ до 13 890 рублей, то есть также на 8,6%.
Президентские поправки уже обсуждают в Госдуме, где оценили их как борьбу с бедностью.
Росстат отчитался об ускорении инфляции в стране до показателя в 8,1% в год(по состоянию на середину ноября). ЦБ поднял ключевую ставку до 7,5%. По словам главы Центробанка, это должно помочь понизить растущие цены.