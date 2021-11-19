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Трое детей утонули в озере во Владимирской области: Не исключают криминал

2:29:1611/19/2021
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Когда дети не вернулись из школы их начали искать. На берегу Лосихи обнаружили два рюкзака.

Трое детей утонули в озере во Владимирской области. Фото: Википедии

Во Владимирской области произошла трагедия - утонули три ребенка.

ЧП случилось на озере Лосиха в поселке Анопино 19 ноября.

По информации источника РЕН ТВ, в пятницу дети днем вышли из школы после уроков, но домой так и вернулись.

Когда начали поиски детей,  два школьных рюкзака обнаружили на берегу озера. Предполагают, что школьники могли оказаться в воде по неосторожности. Но кроме несчастного случая рассматривают и криминальную версию гибели детей.

Как сообщал "Курьер.Среда", в минувшие выходные рыбак провалился под лет на Бердском заливе. Его спасли другие любители подледного лова - вытащили из воды с помощью веревки.

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