Трое детей утонули в озере во Владимирской области: Не исключают криминал

Во Владимирской области произошла трагедия - утонули три ребенка.
ЧП случилось на озере Лосиха в поселке Анопино 19 ноября.
По информации источника РЕН ТВ, в пятницу дети днем вышли из школы после уроков, но домой так и вернулись.
Когда начали поиски детей, два школьных рюкзака обнаружили на берегу озера. Предполагают, что школьники могли оказаться в воде по неосторожности. Но кроме несчастного случая рассматривают и криминальную версию гибели детей.
Как сообщал "Курьер.Среда", в минувшие выходные рыбак провалился под лет на Бердском заливе. Его спасли другие любители подледного лова - вытащили из воды с помощью веревки.