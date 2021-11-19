Как коридор затмений с 19 ноября до 4 декабря 2021 года повлияет на отношения каждого знака зодиака

На этой неделе происходит удивительное событие, которого не было почти 600 лет. Полнолуние в Тельце - это апогей, и во время полулунного затмения она будет противоположной Солнцу, что станет самым длинным затмением за 6 десятилетий!
Как этот сезон затмений 2021 года повлияет на личную жизнь вашего знака зодиака с 19 ноября 2021 года?Когда случаются такие вещи, вы должны спросить себя: «Как это повлияет на меня и мою жизнь?» Очевидно, что все происходит по какой-то причине, и звезды часто указывают на времена года в нашей жизни и изменения, которые нам нужно будет внести (изящно или иногда по воле другого).
Это лунное затмение многие астрологи называют «кармическим», потому что сезон затмения носит духовный характер. Он поражает так много планет таким образом во время цикла сброса. Например, Марс входит в новый цикл, который продлится следующие два с половиной года. Скоро Венера станет ретроградной, и это конец цикла Венеры, начатого несколько лет назад.
Уран находится на средней отметке Тельца, и эта хаотическая планета, которая участвует в этом конкретном затмении, также является поколениями, и она тоже покинет этот земной знак через несколько лет. В следующем месяце Юпитер входит в Рыб на год, а Сатурн следует за ним. Это явные признаки того, что времена года меняются, и это определенно может повлиять на вашу личную жизнь.
Но как этот сезон затмений 2021 года повлияет на личную жизнь вашего знака зодиака, начиная с 19 ноября 2021 года?Многие знаки зодиака могут не интересоваться развлекательными связями, которые они не видят долго, начиная с 19 ноября 2021 года. Если вы с кем-то и не видите, что он никуда не денется, вы с большей вероятностью решите прекратить это во время сезона затмений, чтобы вы могли заняться чем-то более полезным для своей души.
Может оказаться более утомительным тратить свою энергию на бессмысленные интриги. Для этих вещей есть время и место, но во время затмения на этой неделе вы можете обнаружить, что предпочли бы вложить свое увлечение во что-то более существенное, что может обогатить вашу жизнь.
Если вы уже преданы делу, это затмение сделает этот месяц отличным для того, чтобы заложить основы ваших отношений и решить, как вы можете улучшить партнерство. Никогда не поздно заново изобрести установленную связь, независимо от того, сколько времени вместе прошло.
Как сезон затмений 2021 года повлияет на личную жизнь вашего знака зодиака с 19 ноября 2021 года:
Овен(19 марта - 19 апреля).
Овен, если вы сосредоточены только на лучших моментах в отношениях, вы настраиваете себя на неудачу. Жизнь - это гораздо больше, чем просто ролик с яркими моментами, и если вы сосредоточитесь только на важных моментах, вы можете упустить маленькие простые удовольствия, скрытые между ними.
Сосредоточьтесь на трудных моментах, а не пытайтесь дойти до идеальных моментов. Сядьте с дискомфортом, чтобы вместе вы могли расти в ваших отношениях. Ничего стоящего не стоило сначала пробовать.
Таких идеальных моментов для Instagram действительно мало. Не пропустите свою собственную историю любви, потому что это не то, что вам рассказывали в фильмах.
Телец(20 апреля - 20 мая).
Телец, в это затмение вы можете найти новые и выразительные способы показать свои увлечения, насколько они действительно заботятся о них. Не прячьтесь от смелых драматических вспышек страсти! Это затмение делает неделю отличной, чтобы по-настоящему выразить, сколько любви в вашем сердце.
Интересный способ подарить себе радость в любви - это научиться хитрить! В конце концов, создание валентинок всегда было намного важнее, чем купленные в магазине. Однако будьте осторожны с тем, сколько денег вы вкладываете в подарки для тех, кого любите, даже если вы собираетесь делать это вручную.
Если вы ищете новых партнеров, поищите человека, которым вы с гордостью можете похвастаться перед своими близкими. Не соглашайтесь на меньшую энергию, чем на того, в кого вы сильно влюблены.
Близнецы(21 мая - 20 июня).
Близнецы, пора сбавить обороты и перестать ускорять отношения. Вы можете обнаружить, что вам нравится спешить через важные события, когда вы влюбляетесь в кого-то. Однако как часто вы обнаруживаете, что срок действия этих подключений истекает раньше установленного срока?
Это затмение заставляет вас наслаждаться медленным прожиганием. Ищите удовольствия в коротких прикосновениях, продолжительном зрительном контакте, застенчивых текстах. Не спешите прямо к алтарю, пока не будете готовы, особенно если вам кажется, что вам нужно выполнить следующие шаги.
Вы находитесь на своей временной шкале, а не отмечаете список того, что вы должны делать в жизни. Наслаждайтесь чьей-то компанией и не беспокойтесь так сильно о том, что вам делать дальше в любви.
Рак
(21 июня - 22 июля).
Рак, всегда важно получить одобрение друга в отношении того, с кем вы встречаетесь. Приятно иметь такую резервную копию, и с ней намного легче проводить время вместе, особенно на двойных свиданиях. Однако, хотя ваши друзья могут вас поддержать, они не контролируют ваше сердце.
Если вы не находите действительных красных флажков, но чувствуете, что сильнее влюбляетесь в кого-то, не беспокойтесь о том, кому они нравятся. Позвольте себе следовать за своим сердцем, когда его тянут, и посмотрите, куда оно вас приведет.
Вам разрешено исследовать, что движет вами, без одобрения других. Делайте то, что подходит вам, а не то, что лучше для людей вне ваших отношений.
Лев(23 июля - 22 августа).
Лев, тем, с кем у тебя романтические отношения, будет недостаточно сказать им, что ты надеешься для них сделать. Часто вы давали обещания, которые собирались сдержать, но не выполняете. Это не потому, что вам все равно, скорее всего, вы ошеломлены. Тем не менее, это по-прежнему давит на ваших партнеров.
Это затмение означает, что вы должны пытаться давать обещания только тем вещам, которые, как вы знаете, вы можете совершить. У вашего партнера могут быть колеблющиеся интересы или вера в вас, когда вы постоянно говорите ему, что сделаете то, что ему нужно, но не выполняете этого действия.
Лучший способ восстановить вашу связь - поддержать ее и показать, что вы тот, в кого они могут верить. Перестаньте давать грандиозные обещания и делайте простые жесты, чтобы показать, что вы рядом.
Дева(23 августа - 22 сентября).
Дева, вы любите прекрасными способами, которые поистине не имеют себе равных. Но любите ли вы себя так же сильно? Вы верите в себя так же, как и те, у кого есть сердце?
Этот сезон затмений просит вас снова сосредоточить свой мечтательный взор на себе, а не подлизываться перед новым любовным увлечением. Пришло время пойти на свидание, чтобы показать себе любовь, которую вы можете выразить.
Возможно, вы захотите приостановить свои романтические отношения, и если ваш партнер хорошо вас знает, то, возможно, вы подозреваете, что это должно произойти. Помните, что вы можете полюбить кого-то, прежде чем полюбите себя, но любовь, которую вы можете дать, может быть намного лучше, если вы отдадите ее и своей душе.
Весы(23 сентября - 22 октября).
Весы, это сезон затмений, который просит вас бросить вызов самому себе, чтобы изменить ваше отношение к романтике в своей жизни. Если вы какое-то время встречаетесь, но не нашли серьезных обязательств, сделайте это по-другому. Загрузите другое приложение для знакомств, часто посещайте разные места для свиданий, попробуйте написать кому-нибудь, кого раньше не было бы.
Если у вас серьезные отношения, попробуйте новое приключение, чтобы разделить их вместе, немного измените свой распорядок дня. Не успокаивайтесь, когда вы подошли к моменту, когда вы перестанете расти вместе и просто останетесь в застое.
Возможно, вы чувствуете себя немного отстраненным от любви и рассматриваете это как вызов попробовать что-то новое, что было вам интересно.
Скорпион(23 октября - 21 ноября).
Скорпион, никто не должен держать твое сердце так крепко, чтобы ты научился не доверять своим чувствам. Возможно, прямо сейчас вы находитесь в токсичной связи, и хотя все в этом побуждает вас бежать, вы остаетесь на месте, потому что верите в легкие обещания, которые они дают.
Вы знаете, что лучше не оставаться в чем-то подобном и довольствоваться любовью, которая не заставляет вас чувствовать себя любимой.
Скорпион, это затмение говорит о том, что если кто-то не дает вам почувствовать себя в безопасности в вашем партнерстве, почитайте себя, прежде чем бежать в объятия кого-то, чье сердце не в ваших интересах.
Стрелец(22 ноября - 21 декабря).
Стрелец, с каких это пор тебе следует бежать от чего-то, что кажется немного устрашающим? Разве ты не помнишь, кто ты, отважный искатель приключений, который не отступает перед вызовом? Пришло время пробудить эту энергию и двигаться вперед.
Во время этого затмения в вашей личной жизни вас просят встретиться с таинственной партией, которая зовет вас. Ваше прошлое может побуждать вас бежать и немного напугать. Но пусть ваше любопытство будет громче.
Следуйте за любовным интересом, который поддерживает вас до рассвета, потому что вы не можете выбросить их ухмылку из головы. Позвольте им сводить вас с ума и посмотреть, куда переплелись ваши сердца, в этом эпическом романе.
Козерог(22 декабря - 19 января).
Козерог, пора сделать шаг назад. Вы так сильно хотите, чтобы вас слышали в ваших отношениях, что вы не позволяете партнеру говорить свою часть. Вы не виноваты, но, возможно, они тоже не виноваты, и крик взад и вперед не приносит решения.
Испытайте себя в этот сезон затмений, слушайте и двигайтесь вместе с изменениями, которые вас просят внести. Постарайтесь услышать своего партнера, а не предполагать, что он неправ. Когда дело доходит до любви, в этом нет никакого смысла.
Найдите компромисс вместо соревнования в личной жизни, и вы познаете больше мира.
Водолей
(20 января - 18 февраля)
Водолей, в этот сезон затмений вы должны бросить вызов себе, чтобы уменьшить стресс в своей жизни. Не переусердствуйте, чтобы доставить удовольствие партнеру, а вместо этого попросите провести время вместе, чтобы дать себе перерыв.
Вы делаете все возможное для любви в своей жизни, и, хотя это прекрасный стимул, вам не так уж много, чтобы наполнить свою чашу. Дайте себе место и время. Организуйте свидания дома. Вы можете быть удивлены, обнаружив, что они могут быть такими же запоминающимися, как и те, на планирование которых вы тратите дни.
Необязательно делать величественные жесты, чтобы кого-то впечатлить. Вы достаточно впечатляющие, как и вы сами.
Рыбы(19 февраля - 20 марта).
Рыбы, возможно, вы должны принести извинения своему партнеру в этот сезон затмений. По мере развития событий недели вы можете обнаружить, что то, что они пытались сказать вам, что вы когда-то отклонили, оказалось верным.
Они не ждут того момента, который я вам сказал, но это будет значить для них весь мир, если вы скажете им, что сожалеете, и спросите, как вы могли бы избежать этой ситуации в будущем. Иногда любовь выглядит как исцеление утраченной связи.
Дайте партнеру то, что вы хотели, чтобы кто-то дал вам так давно. Вы в большом долгу перед ними, если хотите и дальше цвести.