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Двух подростков задержали за фото без штанов на фоне храма Спаса-на-Крови в Петербурге

3:37:4811/19/2021
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Скандальный кадр 15- и 17-летний приятели сняли в июле текущего года. Обнаружив непристойный снимок, полиция оперативно вычислила "моделей".

В Петербурге задержали двух подростков, сделавших фото без штанов у Спаса-на-Крови. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Задержаны двое подростков, которые сделали провокационный снимок на фоне храма Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге. В их отношении возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

Фото было опубликовано в Instagram еще летом 2021 года, позже блогеры удалили пост, но найти их удалось. Скандальное фото сделали 15- и 17-летний школьники.

Как сообщал "Курьер.Среда", непристойное фото обнаружили полицейские в ходе мониторинга социальных сетей 19 ноября, когда кадр начал гулять по Сети.

Ранее в Москве таджикского блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову суд отправил в колонию на 10 месяцев за оскорбление чувств верующих. Они сделали провокационные фото на фоне Храма Василия Блаженного на Красной площади - изображали оральный секс.

В Петербурге была задержана 31-летняя блогерша, устроившую фотосессию с обнаженными ягодицами на фоне Исаакиевского собора. Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Позже в Калуге на фоне храма девушка задрала юбку, оголив ягодицы. Ею тоже заинтересовались в полиции. Санкция статьи за оскорбление чувств верующих - штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы сроком до года.

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