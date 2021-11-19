Двух подростков задержали за фото без штанов на фоне храма Спаса-на-Крови в Петербурге

Задержаны двое подростков, которые сделали провокационный снимок на фоне храма Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге. В их отношении возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.
Фото было опубликовано в Instagram еще летом 2021 года, позже блогеры удалили пост, но найти их удалось. Скандальное фото сделали 15- и 17-летний школьники.
Как сообщал "Курьер.Среда", непристойное фото обнаружили полицейские в ходе мониторинга социальных сетей 19 ноября, когда кадр начал гулять по Сети.
Ранее в Москве таджикского блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову суд отправил в колонию на 10 месяцев за оскорбление чувств верующих. Они сделали провокационные фото на фоне Храма Василия Блаженного на Красной площади - изображали оральный секс.
В Петербурге была задержана 31-летняя блогерша, устроившую фотосессию с обнаженными ягодицами на фоне Исаакиевского собора. Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Позже в Калуге на фоне храма девушка задрала юбку, оголив ягодицы. Ею тоже заинтересовались в полиции. Санкция статьи за оскорбление чувств верующих - штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы сроком до года.